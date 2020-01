"You" oficjalnie z 3. sezonem. Kiedy Joe Goldberg powróci?

Każdy, kto obejrzał drugi sezon "You" wiedział, że to tylko formalność. Finał drugiej serii jasno bowiem zwiastował, że Joe Goldberg nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Teraz stało się to oficjalne - "You" powróci z kolejnym, trzecim już, sezonem.

"You" - powstanie 3. sezon

"You" to cieszący się sporą popularnością lekki thriller psychologiczny, którego głównym bohaterem jest stalker Joe. Mężczyzna słynie z tego, że gdy zakochuje się w jakiejś kobiecie, to na zabój. Dosłownie. Całość powstała w oparciu o powieść Calorine Kepnes, będąc jej (bardzo) luźną adaptacją. Dwa pierwsze sezony serialu cieszyły się dużą popularnością, dlatego też, niecałe trzy tygodnie po premierze drugiego sezonu, platforma Netflix zapowiedziała powstanie nowych odcinków.

"You" powróci z trzecim sezonem dopiero w 2021 roku. Dokładna data premiery nie jest obecnie znana. Wiemy tylko, że w rolach głównych powrócą Penn Badgley i Victoria Pedretti. Za serię wciąż odpowiadać będą Sera Gamble i Greg Berlant.

Zobacz też: "Ragnarok" w pełnym zwiastunie. Jak prezentuje się norweski serial Netfliksa?