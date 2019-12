Z przykrością informujemy, że Baby Yoda chyba jest zły

Baby Yoda to niekwestionowany król internetu. Zielony stworek podbił serca internautów na całym świecie. Niektórzy nie musieli nawet oglądać serialu "The Mandalorian", by pokochać malucha całym sercem. Okazuje się jednak, że mogły spełnić się nasze najmroczniejsze koszmary. Baby Yoda chyba nie jest tym, za kogo go mieliśmy.

Baby Yoda czarnym charakterem?

Gdy cały świat rozpływał się w zachwytach nad słodyczą Baby Yody, zdarzali się tacy, którzy rzucali "Jak pod koniec sezonu pożre żywcem Mando, to już nie będzie dla was taki uroczy". Fani serialu brali ich wówczas za cyników. Okazuje się jednak, że w ich słowach mogło być wiele racji.

Uwaga! Poniżej znajdują się spoilery z 7. odcinka serialu "The Mandalorian". Czytasz na własną odpowiedzialność!

W siódmym odcinku serialu "The Mandalorian", który został wyemitowany 18 grudnia 2019 roku, Baby Yoda pokazuje swoje mniej sympatyczne oblicze. Gdy tytułowy Mandalorianin, a przy adoptowany ojciec rzeczonego stworka, siłuje się dla zabawy ze swoją przyjaciółką, dzieciak wkracza do akcji. Choć całość była dla bohaterów zabawą (bo kto siłuje się na ręce na poważnie?), mały Yoda żartu nie zrozumiał. Zaczął dusić Carę Dune Mocą pokazując, że wcale nie jest tak słodki i niewinny, jak sądziliśmy.

Owszem, zachowanie Baby Yody można tłumaczyć faktem, że jest tylko dzieckiem, które omylnie zrozumiało sytuację. Malec myślał, że jego tacie grozi niebezpieczeństwo i stanął w jego obronie. Pragniemy jednak zaznaczyć, że Baby Yoda ma 50 lat i niejednokrotnie udowodnił, że jest nad wyraz dojrzałą istotą. Wszystko wskazuje zatem na to, że nasz ulubieniec okazał się zwykłym złoczyńcą i może jeszcze sporo namieszać.

