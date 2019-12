Zamek z "Wiedźmina" istnieje naprawdę i znajduje się w Polsce. Budowla pojawiła się również w klipie Iron Maiden

W ośmiu odcinkach pierwszego sezonu "Wiedźmina" znajdują się historie z trzech książek Andrzeja Sapkowskiego, a twórcy serialu starają się, by ich dzieło było wierne literackiemu pierwowzorowi.

W serialu nie brakuje polskich akcentów: Maciej Musiał wcielił się w postać Sir Lazlo, a cześć plenerów kręcona była w naszym kraju.

Zamek z "Wiedźmina" znajduje się w Polsce

Zamek Ogrodzieniec, a właściwie ruiny zamku leżą na jurze Krakowsko-Częstochowskiej, we wsi Podzamcze w województwie śląskim, około 2 km na wschód od Ogrodzieńca. Budowla stanowi cześć szlaku tzw. Orlich Gniazd.

W "Wiedźminie" Zamek Ogrodzieniec posłużył jako Wzgórze Sodden, gdzie odbyła się finałowa batalia.

Zdjęcia do serialu były kręcone w ruinach Zamku Ogrodzieniec w kwietniu 2019 roku. Ekipa spędziła tam trzy dni i kręciła tam sceny do 8. odcinka. W "Wiedźminie" pojawił się także las okalający zamek. Otoczenie zamku zostało jednak bardzo mocno zmienione i otoczone wygenerowaną komputerowo krainą.

W 3. odcinku "Wiedźmina" wykorzystano nieco krótsze ujęcia z zamków w Nidzicy i Czorsztynie.

Zamek Ogrodzieniec zafascynował Iron Maiden

W 1984 roku Iron Maiden nagrał na zamku wstawkę filmową, która została wykorzystana w filmie Live After Death, a dokładnie w części: "Behind The Iron Curtain" oraz utworze "Hallowed Be Thy Name".

Film Live After Death, nagrano podczas trasy koncertowej World Slavery Tour na potrzeby stacji MTV.

