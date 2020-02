Znamy datę premiery serialu o Agnieszce Osieckiej. Kiedy zadebiutuje nowa produkcja TVP?

Agnieszka Osiecka to jedna z największych artystek powojennej Polski. Interesująca jest jednak nie tylko jej twórczość, ale również życiorys. W końcu była utalentowaną poetką, ale również wzbudzającą kontrowersje personą, której legenda żyje do dziś. Nic dziwnego, że w końcu zdecydowano się powołać do życia jej serialową biografię. W marcu 2020 roku w TVP zadebiutuje serial "Osiecka".

"Osiecka" - o czym jest nowy serial TVP?

Jak podaje portal Wirtualne Media, już niedługo widzowie Jedynki, będą mieli okazję zgłębić barwne życie Agnieszki Osieckiej. Oto jak twórcy zaprezentowali opis fabularny nadchodzącego serialu.

" Fascynująca biografia artystki zostanie przedstawiona w trzynastu odcinkach, a jej tłem będą artystyczne, obyczajowe oraz polityczne realia tamtych czasów, poczynając od edukacji w komunistycznej szkole przez studia na łódzkiej Szkole Filmowej, kolorowy świat studenckich teatrzyków - warszawskiego STS-u i gdańskiego Bim-Bomu, aż po spektakularne sukcesy oraz porażki Osieckiej, zarówno w walce z cenzurą, jak i wynikające z nietrafionych życiowych wyborów. "

Za scenariusz "Osieckiej" odpowiadają Maciej Karpiński i Maciej Wojtyszko, a także Henryka Królikowska i reżyser produkcji - Robert Gliński. Historia opowiedziana w serialu powstała na bazie materiałów archiwalnych na temat poetki, a także książkowych biografii poświęconych artystce. Producentką wykonawczą "Osieckiej" jest Joanna Ochnik.

W roli głównej zobaczymy dwie aktorki - Elizę Rycembel, która wcieli się w młodą Osiecką i Magdalenę Popławską jako dojrzałą artystkę. W pozostałych rolach wystąpili między innymi Jana Frycza, Grzegorza Małeckiego i Mikołaja Roznerskiego.

Osiecka to nie jedyna postać historyczna, którą zobaczymy w serialu. Pojawią się między innymi takie osobowości tamtych czasów jak Zbigniew Cybulski, Bogumił Kobiela, Elżbieta Czyżewska, Wojciech Frykowski, Jeremi Przybora czy Maryla Rodowicz.

"Osiecka" - kiedy premiera serialu?

Serial zadebiutuje już niedługo. Premiera pierwszego odcinka odbędzie się 6 marca 2020 roku.

Serial trafi na antenę TVP1 o 20:35 i będzie emitowany w kolejne piątkowe wieczory.

