"365 dni" z kolejnym zwiastunem. Czy "polski Grey" stanie się kinowym hitem dla dorosłych?

"Grey", zarówno ten książkowy, jak i filmowy rozkochał w sobie wiele kobiet. Chociaż film pozostawiał wiele do życzenia, to przyciągnął do kina sporo spragnionych wrażeń pań. Czy i "polski Grey" stanie się kinowym hitem? Już pierwszy zwiastun "365 dni" pokazał, że będzie sporo golizny i ostrych scen. Blanka Lipińska, autorka książki o tym samym tytule, udostępniła kolejny trailer produkcji.

"365 dni" - nowy zwiastun "polskiego Greya"

W rolach głównych wystąpili Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone. Zobaczcie nowe sceny z filmu "365 dni" z ich udziałem:

"365 dni" - kiedy premiera "polskiego Greya"?

"365 dni" to ekranizacja powieści Blanki Lipińskiej, która pokazała historię Laury. Dziewczyna próbuje ratować swój związek i wybiera się z partnerem i przyjaciółmi na sycylijskie wakacje. Na miejscu uprowadza ją boss lokalnej mafii - Massimo, który daje Laurze 365 dni na pokochanie go. Jeśli do tego nie dojdzie, wówczas dziewczyna zostanie uwolniona. Premiera filmu odbędzie się 7 lutego 2020.

Soundtrack do "365 dni" został nagrany przez aktora wcielającego się w głównego bohatera. Włoski aktor Michele Morrone udostępnił pierwszy singiel "Feel it", do którego powstał teledysk z wcześniej niepublikowanymi scenami z filmu. W teledysku do tego kawałka pojawiły się wcześniej niepublikowane fragmenty filmu "365 dni".

Płyta "Dark Room" ukaże się 14 lutego 2020. Internauci zauważyli, że singiel "Feel it" bardzo przypomina kawałek The Weeknd, który wykorzystano w filmie "50 Twarzy Greya". 1 marca 2020 w Teatrze Palladium w Warszawie odbędzie się koncert Morrone, który wykona piosenki z najnowszej płyty.

Zobacz także: Aktor z "365 dni" wydał singiel "Feel it". Internauci uważają, że to plagiat piosenki z "50 Twarzy Greya"