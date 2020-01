"Black Widow": Natasha Romanoff kontra tajemniczy złoczyńca w nowym zwiastunie filmu Marvela

Już za kilka miesięcy Marvel Studios wkroczy w nową erę. Pierwszym filmem Czwartej Fazy będzie solowa opowieść o Black Widow. W sieci pojawił się nowy zwiastun produkcji ze Scarlett Johnasson w roli głównej.

"Black Widow" - nowy zwiastun filmu Marvela

Pod koniec roku 2019 twórcy "Black Widow" postanowili uchylić rąbka tajemnicy i zaprezentowali napakowany akcją zwiastun nowego filmu MCU. Wystarczyło poczekać kilka tygodni, by zobaczyć zupełnie nową zapowiedź, w której pojawiło się wiele nowych scen. Szczególnie interesujące dotyczą kolejnego antagonisty z filmowego uniwersum - tajemniczego Taskmastera. Jak prezentuje się trailer?

Nowy zwiastun dowodzi, że "Black Widow" to kino akcji przez duże "A". Nie zabraknie pościgów, wybuchów, strzelanin, spektakularnych skoków, ale będzie również miejsce na wątek rodziny Natashy Romanoff, a także trochę klimatu z filmów szpiegowskich. Jest więc na co czekać, tym bardziej że obsada składa się z samych gwiazd. Wystarczy wspomnieć, że jej trzon stanowią nominowane do Oscarów aktorki - Rachel Weisz, Johansson i Florence Pugh. Towarzyszy im ulubieniec widzów "Stranger Things" David Harbour, który znowu pojawia się w roli sympatycznego Red Guardiana.

Prawdziwą zagadkę stanowi tożsamość Taskmastera. W komiksach jest nim Tony Masters - były agent S.H.I.E.L.D., który odznaczał się wybitną pamięcią fotograficzną, dzięki czemu potrafił dostosować się do każdego przeciwnika. Jednak kinowe uniwersum wielokrotnie udowodniło, że komiksy to jedynie źródło inspiracji. Na temat tego, kto kryje się za metalową maską, jest wiele spekulacji. Wśród proponowanych kandydatów są między innymi postać grana przez O.T. Fagbenle'a, Hawkeye oraz Melina, która teoretycznie stoi po stronie głównej bohaterki. Jak będzie finalnie? Przekonamy się niebawem.

"Black Widow" - kiedy premiera?

Film w reżyserii Cate Shortland trafi na ekrany kin już 1 maja 2020 roku. Oprócz Johnasson, Harboura, Weisz, Pugh i Fagbenle'a zobaczymy Williama Hurta.

