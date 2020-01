"Brahms: The Boy II" w pierwszym zwiastunie. Jak prezentuje się sequel horroru z 2016 roku?

"Brahms: The Boy II" to sequel horroru o potwornej lalce z 2016 roku. Po trzech latach William Brent Bell powraca, by opowiedzieć nam kolejną złowieszczą historię. W sieci ukazał się pierwszy zwiastun drugiej części "The Boy".

"Brahms: The Boy II" - zwiastun

Zwiastun filmu "Brahms: The Boy II" prezentuje się następująco:

Film opowie historię trzyosobowej rodziny, która ma za sobą bardzo traumatyczne przeżycie. Sprawiło ono, że małżeństwo Lizy i Josepha wisi na włosku, a ich syn Jude od dawna nie wypowiedział słowa. Bohaterowie postanowili jednak ratować swoją więź i kupili dom, który miał być dla nich nowym startem. A okazał się koszmarem. Jude znajdzie bowiem na terenie posiadłości lalkę, która zmieni ich życie w prawdziwe piekło.

"Brahms: The Boy II" - premiera i obsada

W filmie wystąpili Katie Holmes, Ralph Ineson, Owain Yeoman, Christopher Convery, Anjali Jay, Oliver Rice i Natalie Moon. Polska premiera "Brahms: The Boy II" odbędzie się 28 lutego 2020 roku.

Pierwsza odsłona ukazała się w 2016 roku i przedstawiała historię młodej kobiety (w tej roli znana z "The Walking Dead" Lauren Cohan), która zgłosiła się jako opiekunka dla dziecka bogatej pary. Gdy zjawiła się w ich domu okazało się, że jej podopiecznym jest lalka, którą jej pracodawcy traktują jak własnego syna. Szybko się jednak okazało, że Brahms nie jest zwykłą lalką. Film nie zachwycił zarówno widzów, jak i krytyków zdobywając bardzo niskie oceny. Odniósł jednak sukces finansowy, co jak widać skłoniło studio do stworzenia sequela.

