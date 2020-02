"Chcesz grać w gierki, sku***synu?!" - Samuel L. Jackson w pierwszym zwiastunie nowej "Piły"

Po latach przerwy powraca słynna seria "Piła". Tym razem jednak w zupełnie nowym wydaniu. Producentem i główną gwiazdą horroru jest Chris Rock. W obsadzie pojawił się również Samuel L. Jackson. Jak prezentuje się pierwsza zapowiedź filmu "Spiral: From the Book of Saw"?

"Spiral: From the Book of Saw" - Samuel L. Jackson i Chris Rock w zwiastunie kontynuacji "Piły"

Kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia, mówiące o Chrisie Rocku, próbującym wskrzesić "Piłę", wiele osób myślało, że to żart. 54-letni komik nie miał tej pory zbyt dużego doświadczenia z horrorami, poza tym seria rozpoczęta w 2004 roku, doczekała się już ośmiu części i zdaniem wiele widzów, przejadła się dawno temu.

Jednak informacje się potwierdziły. Mało tego, film zatytułowany "Spiral: From the Book of Saw" doczekał się pierwszego zwiastuna. Czy przeraża jak poprzednie części?

W zapowiedzi pojawiają się główni bohaterowie filmu detektyw Zeke Banks (Chris Rock), jego partner William Schenk (Max Minghella), a także ojciec protagonisty - były policjant imieniem Marcus (Samuel L. Jackson). Trójka trafi na trop przerażających zbrodni, które do złudzenia przypominają słynne morderstwa z przeszłości. Główny bohater szybko wpadnie w kolejną morderczą pułapkę. Czy odpowiedzialność za nią ciąży na Jigsawie? A może ktoś go tylko naśladuje?

Twórcy zaprezentowali też plakat filmu.

Skoro w filmie występuje Jackson, nie mogło zabraknąć jegonieśmiertelnego znaku rozpoznawczego aktora - "motherfucker". Wygląda na to, że Marcus nie będzie się cackał z przestępcą i postanowi pomóc synowi w rozwiązaniu zagadki. Chociaż zwiastun bardziej wygląda na zapowiedź policyjnego thrillera niż horroru, niewykluczone, że twórcy postanowili oszczędzić elementy kina gore na kolejne trailery.

"Spiral: From the Book of Saw" - kiedy premiera?

Rezyserem filmu jest Darren Lynn Bousman. Producentami oprócz Rocka zostali Mark Burg i Oren Koules. Za scenariusz odpowiadają natomiast Josh Stolberg oraz Peter Goldfinger. Tytuł filmu nawiązuje do spiralnych ozdób, które pojawiały się na kukiełce, będącej awatarem tajemniczego Jigsawa. Film "Spiral: From the Book of Saw" trafi do kin 15 maja 2020 roku.

