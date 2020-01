Daniel Radcliffe mocno pracuje nad tym, by nie być kojarzonym tylko z filmami o Harrym Potterze. Jego filmografia jest naprawdę bogata i jak się okazuje wkrótce zobaczymy go w roli więźnia w filmie "Escape from Pretoria" w reżyserii Francis Annan.

Daniel Radcliffe ucieka z więzienia w zwiastunie "Escape from Pretoria" [WIDEO]

Thriller inspirowany jest książką Tima Jenkina "Inside Out: Escape from Pretoria Prison", która opowiada historię działaczy na rzecz Afrykańskiego Kongresu Narodowego Nelsona Mandeli w RPA. W 1978 roku Tim Jenkin, w którego wciela się Daniel Radcliffe oraz Stephen Lee (w tej roli Daniel Webber) trafiają do więzienia w Pretorii za swoją działalność. Nikt wcześniej nie zdołał uciec z tego więzienia, ale główni bohaterowie wpadają na pomysł stworzenia 10 drewnianych kluczy. Przygotowania do ucieczki trwają 2 lata.

Zobaczcie zwiastun filmu "Escape from Pretoria":

"Escape from Pretoria" - kiedy premiera?

Obok Daniela Radcliffe'a i Daniela Webbera zobaczymy w filmie Marka Leonarda Wintera, Iana Harta i Nathaan Page'a. Film "Escape from Pretoria" obejrzymy 6 marca 2020.