Jak wyglądała akcja ratunkowa chłopców uwięzionych w jaskini? Zobacz zwiastun filmu "Ocaleni"

W czerwcu 2018 roku światem wstrząsnęła informacja o grupie dzieci i ich trenerze z Tajlandii, którzy zostali uwięzieni w jaskini. Na pomoc grupie skazanej na powolną śmierć, ruszyli ratownicy z całego świata. Niespełna dwa lata od tego zdarzenia, do kin trafi film oparty na niesamowitej historii, prawdziwym męstwie i umiejętnościach, które pozwoliły ocalić odcięte od świata ludzkie życia. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu "Ocaleni".

"Ocaleni" - zwiastun filmu o chłopcach uwięzionych w jaskini

23 czerwca 2018 roku dwunastu nastoletnich chłopców z drużyny piłkarskiej Wild Boars weszło wraz z trenerem do położonej w północnej Tajlandii jaskini Tham Luang. Zagłębiali się już w niej wcześniej, zawsze po to, żeby zrelaksować się po intensywnym treningu. Tym razem nie wrócili jednak do domu. Jaskinia została zalana przez szalejący na zewnątrz monsun – zaczęła się walka o przeżycie. Przez osiemnaście kolejnych dni cały świat obserwował w napięciu rozwój sytuacji, podczas gdy wokół oddalonej od skupisk ludzkich jaskini wyrosło małe miasteczko, pełne setek ludzi, którzy próbowali uratować chłopców oraz ich trenera ze śmiertelnej pułapki. Zebrana naprędce międzynarodowa ekipa nurków jaskiniowych rozpoczęła realizację wymyślonego w rekordowym czasie planu działania, którego skuteczności nikt nie mógł zagwarantować. To wszystko zostało pokazane w produkcji "Ocaleni" wyreżyserowanej przez Toma Wallera. Oto jak prezentuje się zwiastun.

Dystrybutor pokazał też plakat filmu.

"Ocaleni" - kiedy premiera filmu?

Przebieg największej akcji ratunkowej w historii ukazany w "Ocalonych" trafi do polskich kin już 28 lutego 2020 roku. W rolach głównych wystąpili Jim Warny, Erik Brown, Mikko Paasi, Tan Xiao Long, Jumpa Saenprom i Napadol Niyomka.

