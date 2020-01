Led Zeppelin i AC/DC kontra disco polo, czyli pierwszy zwiastun filmu "Zenek"

Już za kilka tygodni do kin trafi "Zenek", w którym poznamy losy jednej z największych gwiazd disco polo - Zenona Martyniuka z grupy muzycznej Akcent. Jak prezentuje się pierwszy zwiastun biografii Białego Cygana?

"Zenek" - pierwszy zwiastun filmu o Zenonie Martyniuku

Tytułowy bohater to prawdziwy fenomen polskiej popkultury. Jego popularność nieprzerwanie trwa od początku lat 90., kiedy zaczynał swoją muzyczną karierę. Jest jednym z najpopularniejszych polskich wykonawców, co idzie w parze z trwającą od kilku lat promocją jego twórczości na antenie TVP. Telewizja Polska postanowiła wykorzystać jego popularność i powołała do życia kinową biografię Martyniuka. Jak prezentuje się zwiastun filmu?

Twórcy filmu zaprezentowali oficjalny opis fabularny "Zenka".

" "Zenek" to fabularna historia jednej z największych gwiazd muzyki disco polo, Zenona Martyniuka, chłopaka z podlaskiej wsi, który dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom osiągnął niebywały sukces, udowadniając wszystkim, że "Król disco polo jest tylko jeden!". "

Niestety trailer nie prezentuje zbyt wysokiego poziomu aktorskiego i technicznego twórców "Zenka". Przaśnością bije na kilometr, co z jednej strony może być zaletą - film przywołuje ducha bardzo dziwnych w polskiej historii czasów, ale na dłuższą metę może męczyć. Szczególnie że maniera aktorska Jakuba Zająca, wcielającego się w młodego Martyniuka, zakrawa na karykaturę muzyka.

Pod koniec zwiastuna pojawiają się też nawiązania do ostrzejszych brzmień - takich grup jak Led Zeppelin czy AC/DC. Te nazwy zostały jednak wykorzystane po to, by podkreślić, do kogo kierowany jest "Zenek". Główny bohater zdziwiony, że ktoś może słuchać tego typu muzyki: "A tam. Po to śpiewam, żeby ludziom było weselej".

Zwiastun nie został też odebrany zbyt dobrze przez widzów. Pod trailerem zamieszonym na kanale YouTube pojawiło się wiele negatywnych komentarzy dotyczących produkcji.

" Mamo możemy obejrzeć bohemian rhapsody w domu? Przecież mamy bohemian rhapsody w domu Bohemian rhapsody w domu: "

" Misją Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jest rozwój kultury, nie zacofanie jej. Nie mówiąc już o misji TVP, choć z upadkiem tej instytucji chyba wszyscy się już pogodziliśmy. "

" ...jaki kraj...taki George Michael... "

Czy "Zenek" okaże się hitem? Komercyjnie ma na to duże szanse, ale o pozytywnych recenzjach raczej można zapomnieć. W sieci już krąży żart, że film w rzeczywistości nazywa się "Żenek". Wszystko przez koronę umiejscowioną nad literą "Z", która wygląda jak "Ż".

Wybierzesz się na "Zenka"? Już bilet kupiony i będę się z was śmiał! Nie. Wolę "365 dni" Nic z tego! W tym samym miesiący wchodzi nowy film Patryka Vegi! Nie mogę. Idę na koncert AC/DC

"Zenek" - kiedy premiera filmu?

W filmie Jana Hryniaka ("Trzeci", "Trik") oprócz Zająca wystąpią Krzysztof Czeczot (jako dojrzały Zenon Martyniuk), Klara Bielawka (żona Danuta), Agnieszka Suchora i Roman Gancarczyk (rodzice Zenka), Jan Frycz (ojciec Danusi), Piotr Cyrwus, Magdalena Berus, Andrzej Andrzejewski czy Karol Dziuba. Gościnnie towarzyszą im gwiazdy muzyki disco lat 80-tych: autor przeboju "Never ending story" – Limahl oraz John McInerney, wokalista grupy Bad Boys Blue.

Zobacz też: Zenek Martyniuk jest fanem rocka i słucha Metalliki oraz Scorpions