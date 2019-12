Łobuz kocha najbardziej, czyli Patryk Vega z nowym hitem. Oto pełny zwiastun "Bad Boy"

Powiązania mafijne, zastraszanie, agresja, ustawianie rozgrywek - całe to patologiczne oblicze polskiej piłki nożnej zobaczymy w najnowszej produkcji Patryka Vegi. W sieci ukazał się właśnie pełny zwiastun filmu "Bad Boy". Poznaliśmy również datę premiery i szczegóły fabularne.

"Bad Boy" - zwiastun nowego filmu Patryka Vegi

Zwiastun filmu "Bad Boy" prezentuje się następująco:

Patologię, jaka zżera od środka piłkarskie środowisko, poznamy za sprawą trójki głównych bohaterów. Piotr (Maciej Stuhr) to doświadczony policjant, który obrał w życiu zupełnie odmienną ścieżkę od tej, którą podążył jego młodszy brat (Antoni Królikowski). Dla Pawła napady, kradzieże i narkotyki to chleb powszedni. Ola (Katarzyna Zawadzka) to zdolna pani adwokat, a od niedawna dziewczyna Piotra. Gdy Ola pozna jednak Pawła i przesiąknie jego stylem życia, stanie przed ciężkim życiowym wyborem - lojalnością wobec partnera i rodzącym się uczuciem do jego brata.

Trójkąt miłosny to jednak nie wszystko, co zaserwuje nam Patryk Vega. Powiązania Pawła z Twardym - bossem kibicowskiego gangu - skończą się dla niego odsiadką. Piotr z Olą postarają się wyciągnąć go z więzienia. Znajduje się on jednak na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama (Andrzej Grabowski) i prokurator Annę (Małgorzata Kożuchowska).

"Bad Boy" - premiera i obsada

"Bad Boy" ukaże się już 21 lutego 2020 roku. W filmie wystąpili Antoni Królikowski, Maciej Stuhr, Andrzej Grabowski, Piotr Stramowski, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Zawadzka, Zbigniew Zamachowski oraz zawodnicy polskiej reprezentacji piłki nożnej - Kamil Grosicki i Sławomir Peszko.

Zobacz też: Ile zarabiają statyści u Vegi?