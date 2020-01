"Morbius": Jared Leto jako wampir Marvela i niespodziewany występ gościnny z MCU w pierwszym zwiastunie filmu

Ten film może nie jest tak wyczekiwany, jak większość produkcji opartych na komiksach Marvela, ale wielu fanów było ciekawych tego niepozornego tytułu. W końcu "Morbius" skupia się na jednym z klasycznych przeciwników Spider-Mana. Poza tym rozgrywa się w tym samym świecie, co "Venom". Ale czy na pewno? Zwiastun wprawił widzów w konsternację.

"Morbius" - zwiastun nowego filmu Marvela

Jared Leto zalazł za skórę fanom superbohaterów, koszmarną kreacją Jokera w filmie "Suicide Squad". Teraz ma szansę się odkupić rolą antybohatera o wampirzych umiejętnościach. Sony Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu "Morbius", który przedstawia tragiczną historię tytułowego bohatera. Jak prezentuje się trailer?

Zwiastun sugeruje, że zobaczymy klasyczną genezę postaci, rodem z pierwszej dekady XXI wieku.Klimatem przypomina "Venoma", który do wybitnych dzieł nie należał, ale był całkiem przyjemną rozrywką. Historia skupi się na Michaelu Morbiusie - geniuszu, cierpiącym na rzadką chorobę krwi. Bohater postanawia poddać się tajemniczemu eksperymentowi, który przemienia go w krwiożerczą bestię.

Zapowiedź jest jednak o tyle ciekawa, że pojawiają się w niej dwa zaskakujące nawiązania do MCU. W jednej ze scen Morbius ukrywa się na ulicach Nowego Yorku, przechodząc obok graffiti przedstawiającego Spider-Mana. Ten fragment jest o tyle ciekawy, że Spidey ma na sobie kostium z trylogii Sama Raimiego, a sam obrazek pochodzi z gry Spider-Man na PS4. Na malunku znajduje się jednak napis "MORDERCA", co jest Easter eggiem odnoszącym się do sceny po napisach z filmu "Spider-Man: Far From Home", w której Mysterio wrobił głównego bohatera w swoją śmierć.

To jednak nie koniec. Prawdziwe zaskoczenie czeka na samym końcu. W ostatnim fragmencie filmu pojawia się bowiem Michael Keaton, który powrócił do roli Vulutre'a z filmu "Spider-Man: Homecoming". Adrian Toomes ma na sobie ten sam więzienny uniform, który nosi w scenie po napisach z "Homecoming". Fani uważają, że to zapowiedź filmowej grupy Sinister Six, złożonej z największych złoczyńców Spider-Mana.

Te subtelne gesty oznaczają, że akcja Morbiusa rozgrywa się nie tylko w świecie "Venoma", ale również w MCU. Czy oba uniwersa, które jeszcze kilka miesięcy temu miały zostać brutalnie rozdzielone są jednak połączone? Czy w 3. części "Spider-Mana" pojawią się złoczyńcy z produkcji Sony? Czy w "Venomie 2" rzeczywiście wystąpi Tom Holland? O tym przekonamy się za jakiś czas.

"Morbius" - kiedy premiera?

Film w reżyserii Daniela Espinosy trafi do kin już 30 lipca 2020 roku. W obsadzie oprócz Leto i Keatona zobaczymy między innymi Matta Smitha, Adrię Aronę, Jareda Harrisa oraz Tyrese'a Gibsona.

