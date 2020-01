Już za kilka tygodni odbędzie się wielkie święto filmu. Po raz 92. zostaną wręczone Oscary - jedna z najbardziej prestiżowych statuetek w świecie kina. Chociaż zazwyczaj jurorzy skupiają się na produkcjach hollywoodzkich, od wielu lat nie brakuje również miejsca dla twórców spoza Stanów Zjednoczonych. W tym roku nominację za Najlepszy film międzynarodowy dostali między innymi "Nędznicy" w reżyserii Ladja Ly. W sieci pojawił się oficjalny polski zwiastun produkcji.

"Nędznicy" - zwiastun filmu nominowanego do Oscarów 2020

"Nędznicy" to jedyny nominowany do Oscara w swojej kategorii film, który jeszcze nie miał oficjalnej premiery w polskich kinach. Produkcja zaskoczyła i zachwyciła krytyków swoją świeżością i bezkompromisowością. Jest również jedną z najbardziej wyczekanych premier roku. Film Ladja Ly odniósł sukces na festiwalu w Cannes, gdzie został doceniony Nagrodą Jury. Jest też laureatem Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii Odkrycie, zdobywcą trzech statuetek Lumières oraz dwunastu nominacji do Cezarów, a także nominacji do Złotego Globu w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny. W ciągu pierwszych dwóch tygodni po premierze, "Nędzników" we Francji zobaczyło ponad milion widzów.

Oto jak prezentuje się zwiastun "Nędzinków".

Polski dystrybutor podzielił się również oficjalnym opisu filmu.

" Montfermeil, które pulsuje od napięć, gniewu i niepewności to miejsce, w którym nieustannie toczy się gra o lokalne wpływy. Niewinny psikus grupy dzieciaków, które dla żartu kradną małe lwiątko z miejscowego cyrku, może okazać się początkiem rewolucji. "

Ladj Ly, reżyser o którym po festiwalu w Cannes usłyszał cały świat, z przedmieść Paryża stał się jednym z najgłośniejszych debiutantów minionego roku. Był oddanym obserwatorem życia w Montfermeil, gdzie spędził ponad dwadzieścia lat dokumentując grę o lokalne wpływy. Te doświadczenia zainspirowały go do wyreżyserowana pełnometrażowego debiutu fabularnego, który za nieco ponad tydzień zmierzy się z "Bożym Ciałem" i "Parasite" o statuetkę Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy.

"Nędznicy" - kiedy polska premiera filmu?

Produkcja trafi do polskich kin już 28 lutego 2020 roku. W planach są również pokazy przedpremierowe. Czy film pokona polskiego laureata do Oscarów 2020, czyli "Boże ciało" w reżyserii Jana Komasy? Dowiemy się już 10 lutego 2020 roku, kiedy odbędzie się 92. gala wręczenia nagród.

