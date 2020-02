Netflix zaprezentował nowy zwiastun kontynuacji "Altered Carbon". Jak Anthony Mackie prezentuje się w głównej roli?

Na nowe przygody Takeshiego Kovacsa fani serialu "Altered Carbon" musieli czekać prawie dwa lata. Na szczęście już niedługo na Netflix trafi nowy sezon adaptacji powieści "Modyfikowany węgiel" autorstwa Richarda K. Morgana. Trailer sugeruje, że tym razem zobaczymy o wiele więcej akcji.

"Altered Carbon" sezon 2 - nowy zwiastun serialu

Zapowiedź zaczyna się od sceny, w której Kovacs budzi się odrodzony w nowym ciele. W nowym sezonie w głównego bohatera wcielił się Anthony Mackie - gwiazdor Marvela kojarzony głównie z rolą Falcona. Po przebudzeniu okazuje się, że świat wygląda inaczej, niż zapamiętał go Kovacs. Nie przeszkadza mu to jednak w poszukiwaniu ukochanej kobiety.

Jak widać, w nowym sezonie pojawi się o wiele więcej scen akcji. Zobaczymy spektakularne walki, strzelaniny i wybuchy, a wszystko to w futurystycznym świecie oddalonym od naszego o 300 lat. W pierwszym sezonie widzowie zostali wprowadzeni do świata przedstawionego, którym technologia pozwala na przeniesienie świadomości do sztucznie wytworzonego ciała. Sezon drugi rozegra się 30 lat później.

"Altered Carbon" sezon 2 - kiedy premiera?

Oprócz Mackiego w serialu wystąpili Chis Conner, Simone Missick, Dina Shihabi, Torben Liebrecht i James Saito. Osiem nowych odcinków "Altered Carbon" pojawi się na Netflix już 27 lutego 2020 roku. Pierwszy sezon serialu, składający się z dziesięciu odcinków, jest w całości dostępny na platformie Netflix. Zadebiutował 2 lutego 2018 roku.

