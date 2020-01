"New Mutants": nowy zwiastun prezentuje moce nastoletnich mutantów

O filmie na podstawie komiksu Marvela pod tytułem "New Mutants" była mowa od wielu lat. Kiedy pojawiły się pierwsze konkrety na przykład w postaci zwiastuna, premierę kilkukrotnie przesuwano, co miało związek z połączeniem 20th Century Fox z Disneyem. W końcu po wielu miesiącach oczekiwań fani nastoletnich homo superior doczekali się nowego zwiastuna, co oznacza, że film w końcu trafi na ekrany kin.

"New Mutants" - nowy zwiastun filmu Marvela

Pierwszy zwiastun był do dość enigmatyczny i poza wprowadzeniem nowych postaci nie zaprezentowano nic konkretnego, oprócz wszechogarniającej grozy. Oczywiście fani komiksów nie potrzebowali wiele, by odcyfrować przekaz zawarty w zwiastunie. Filmowa historia będzie luźno inspirowana słynną "Demon Bear Saga" autorstwa Chrisa Claremonta i Billa Sienkiewicza. Drugi zwiastun potwierdza te domysły. Jest też o wiele bardziej napakowany akcją.

Jak widać, w nowym trailerze ponownie poznajemy głównych bohaterów. Tym razem zaprezentowano jednak moce większości z nich. Protagonistami są nastoletni mutanci, którzy w niewyjaśnionych okolicznościach zostali zamknięci w ośrodku medycznym Milbury Hospital. Wkrótce okazuje się, że Dani, Rhane, Sam, Roberto i Illyana będą musieli wykorzystać swoje nadprzyrodzone zdolności do walki z potężną metafizyczną bestią.

"New Mutants" - kiedy premiera?

Za scenariusz i reżyserię "New Mutants" odpowiada Josh Boone. W rolach głównych wystąpiły gwiazdy takich hitów jak "Gra o tron", "Stranger Things" czy "Split". W obsadzie pojawili się Maisie Williams (Rahne Sinclair/Wolfsbane), Anya Taylor-Joy (Illyana Rasputin/Magik), Charlie Heaton (Sam Guthrie/Cannonball), Henry Zaga (Roberto da Costa/Sunspot), Blu Hunt (Danielle Moonstar/Mirage) oraz Alice Braga (Dr Cecilia Reyes). Premiera filmu została zaplanowana na 3 kwietnia 2020 roku.

