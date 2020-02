Powstaje dokument o tajemniczej istocie odpowiedzialnej za katastrofę mostu. Zobacz zwiastun filmu "The Mothman Legacy"

Lata 60. XX wieku, małe miasteczka Wirginii Zachodniej. W takich okolicznościach po raz pierwszy usłyszano o przerażającym Mothmanie - tajemniczej istocie, którą wielokrotnie widywano w okolicach Point Pleasant i w pobliżu rzeki Ohio. To właśnie jej przypisuje się katastrofę mostu Silver Bridge, do której doszło w 1967 roku. Pasjonaci kryptyd z niezależnej wytwórni Small Town Monsters postanowili powołać do życia film dokumentalny o tym niewyjaśnionym zjawisku. Do sieci trafił zwiastun "The Mothman Legacy".

"The Mothman Legacy" - zwiastun filmu o Człowieku-molu

Pierwszy raz Mothmana zaobserwowano około roku 1961. W kolejnych latach wiele osób zgłaszało spotkania z humanoidalną latającą istotą. Ich szczyt przypadł na lata 1966-67. To właśnie wtedy doszło do katastrofy mostu, w której zginęły 46 osoby. Od tej pory kryptozoolodzy i ufolodzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czym jest stworzenie z Wirginii Zachodniej widywane do dnia dzisiejszego.

Z tego powodu filmowcy z wytwórni Small Town Monsters postanowili spotkać się z osobami, które widziały Mothmana, w polskiej literaturze znanego również jako Człowiek-ćma lub Człowiek-Mól. Wszystkie opisują postać bardzo podobnie - wysokie lub wyższe od człowieka ciemno ubarwione stworzenie bez szyi z wielkimi skrzydłami i okrągłymi świecącymi oczami. Ten obraz na stałe wpisał się w lokalny folklor, ale przeszedł też do popkultury. Bohaterowie filmu uważają jednak, że Mothman to coś więcej niż miejska legenda. Zresztą zobaczcie sami.

Film "The Mothman Legacy" to kolejna część serii stworzonej przez Small Town Monsters. Mothman nie po raz pierwszy jest bohaterem wytwórni tropiącej kryptydy z amerykańskich opowieści. Najnowszy film jest kontynuacją poprzedniego tytułu - "The Mothman of Point Pleasant". Twórcy filmu obiecują, że wywiady przeprowadzone z dwunastoma naocznymi świadkami spotkań z Mothmanem, rzucą nowe światło na wciąż niewyjaśnioną sprawę i otworzą oczy nawet najbardziej sceptycznym niedowiarkom.

Zobacz: Powstał dokument o mężczyźnie, który stracił dziewictwo z kosmitką

"The Mothman Legacy" - kiedy premiera?

Produkcja zostanie stworzona dzięki środkom zebranym przez Kickstarter. 6 lutego 2020 roku ruszyła kampania mająca na celu zebranie pieniędzy na dokończenie filmu "The Mothman Legacy". Na razie nie wiadomo, kiedy dokument będzie miał swoją premierę.

Zobacz też: Zwiastun filmu dokumentalnego o potworze z Flatwoods. Czy rząd ukrywa prawdę o UFO?