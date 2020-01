"Śledztwo Spensera" - Post Malone gra więźnia u boku Marka Wahlberga [WIDEO]

Kiedy ginie dwóch oficerów bostońskiej policji, były gliniarz Spenser (Mark Wahlberg) wychodzi z więzienia i nawiązuję współpracę ze swoim współlokatorem Hawkiem (Winston Duke). Razem zamierzają rozwiązać tajemniczą sprawę w komediowym filmie akcji o tytule "Śledztwo Spensera".

W jednej z ról drugoplanowych pojawia się znany raper/wokalista Post Malone, dla którego będzie to kolejna rola w mainstreamowym filmie (zdążył już gościnnie podłożyć głos przechodniowi w "Spider-Manie: Uniwersum"). Zobaczcie zwiastun "Śledztwa Spensera":

Tak brzmi opis fabuły nowego filmu z Wahlbergiem:

"

Były gliniarz Spenser (Mark Wahlberg) zamiast rozwiązywać problemy, częściej się w nie pakuje – właśnie wyszedł z więzienia i chce na dobre opuścić Boston. Jednak najpierw zostaje wciągnięty przez swojego mentora i dawnego trenera boksu, Henry’ego (Alan Arkin), do pomocy w szkoleniu jednego z obiecujących amatorów. Hawk (Winston Duke) to bezczelny zawodnik MMA, przekonany, że jest bardziej utalentowany niż niegdyś Spenser. Kiedy dwóch kolegów Spensera zostaje zamordowanych, były policjant rekrutuje Hawka i jego ex dziewczynę, Cissy (Ilza Shlesinger), żeby pomogli mu zbadać sprawę i postawić winnych przed sądem. "