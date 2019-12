"Tenet" - Nolan zaprezentował odjechany zwiastun swojego nowego filmu

"Tenet" to nowy film Christophera Nolana z Johnem Davidem Washingtonem w roli głównej. Produkcja skupi się na świecie międzynarodowych szpiegów, a jak widzimy w zwiastunie, jest on pokręcony i nieprzewidywalny. W iście nolanowskim stylu, fabuła będzie opowiadana niechronologicznie, a niektóre sceny będą się działy na dwóch różnych płaszczyznach - widzimy bowiem, że bohaterowie idą do przodu, a wydarzenia wokół nich się cofają.

Robert Pattinson w filmie Nolana

Główne role w filmie oprócz Washingtona zagrali m.in. Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Aaron-Taylor Johnson, Michael Caine i Himesh Patel. Szczegółów na temat "Tenet" zbyt dużo nie znamy, ale na szczęście teraz możemy chociaż obejrzeć zwiastun jego nowej produkcji:

Za zdjęcia odpowiedzialny będzie Hoyte van Hoytema, a muzykę przygotuje zdobywca Oscara za "Black Panthera" Ludwig Göransson. Tym razem Christopher Nolan nie będzie współpracować z Hansem Zimmerem. "Tenet" Christophera Nolana zadebiutuje 17 lipca 2020 roku.

