Wasza ulubiona czarownica powraca w zwiastunie 3. sezonu "Chilling Adventures of Sabrina"

Do premiery trzeciego sezonu "Chilling Adventures of Sabrina" zostało już niewiele czasu. By jeszcze bardziej podgrzać atmosferę oczekiwania, Netflix podzielił się kolejną zapowiedzią serialu. Tym razem otrzymaliśmy pełny zwiastun.

"Chilling Adventures of Sabrina" - zwiastun 3. sezonu

Zwiastun 3. sezonu "Chilling Adventures of Sabrina" prezentuje się następująco:

Nowe odcinki "Chilling Adventures of Sabrina" pojawią się na Netfliksie już 24 stycznia 2020 roku. W rolach głównych powrócą Kiernan Shipka, Gavin Leatherwood, Ross Lynch, Lucy Davis, Miranda Otto, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail F Cowen, Michelle Gomez, Richard Coyle, Alexis Denisof, Jedidiah Goodacre i Lachlan Watson.

Zobacz też: "Chilling Adventures of Sabrina" - zdjęcie z 3. sezonu zapowiada śmierć członka rodziny Spellmanów