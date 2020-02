Zobacz finałowy zwiastun filmu Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter"

Na kilka dni przed 92. galą rozdania Oscarów w sieci pojawił się ostatni trailer najnowszej produkcji Jana Komasy. Reżyser "Bożego ciała" - filmu nominowanego do prestiżowej nagrody, postanowił po latach powrócić do tematu, który podjął w 2011 roku w "Sali samobójców". Kontynuacja zatytułowana "Sala samobójców. Hejter" opowie inną historię, w której ważną rolę odegra tajemnicze internetowe miejsce.

"Sala samobójców. Hejter" - nowy zwiastun filmu Jana Komasy

Najnowsza propozycja Komasy to cyber-thriller. Tym razem głównym bohaterem jest Tomek - ambitny student z małej miejscowości, który przyjeżdża do Warszawy w poszukiwaniu lepszego życia. Zakochuje się w przyjaciółce z czasów dzieciństwa, która jednak nie odwzajemnia uczucia. Robi więc wszystko, by jej zaimponować, jednak po drodze wychodzi na jaw jego oszustwo i zostaje wydalony ze studiów. Zataja ten fakt, przed rodzicami dziewczyny, którzy wspierają go finansowo. Kiedy się dowiadują, zrywają z nim kontakt.

Upokorzony chłopak dostaje pracę w agencji reklamowej i postanawia zemścić się na bogatych rodzicach dziewczyny, którzy uniemożliwili mu kontakt z Gabi. Tomek zaczyna inwigilować swoich dotychczasowych opiekunów, przy okazji kopiąc dołki pod wspieranego przez nich kandydata na prezydenta Warszawy. Aby zrealizować swój plan, Tomek zagłębia się w tajemnice wirtualnego świata, prowadzące go do tytułowej Sali samobójców.

Jak prezentuje się nowy zwiastun?

Za scenariusz filmu odpowiada znany z pracy nad "Bożym ciałem" Mateusz Pacewicz.

"Sala Samobójców. Hejter" - kiedy premiera?

W rolach głównych wystąpili Maciej Musiałowski, Agata Kulesza, Danuta Stenka, Vanessa Aleksander, Maciej Stuhr, Jacek Koman, Adam Gradowski i Julia Wieniawa. Produkcja trafi do kin już 6 marca 2020 roku.

Zobacz też: Oscary 2020: "Boże ciało" z szansą na prestiżową nagrodę