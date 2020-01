Zobaczcie zwiastun "The Pale Horse" - nowej adaptacji powieści Agathy Christie

Agatha Christie to jedna z najpopularniejszych autorek specjalizujących się w kryminalnych zagadkach. Jej powieści doczekały się już licznych ekranizacji, a na mały ekran zmierza właśnie kolejna. Telewizja BBC uraczyła nas zwiastunem miniserialu "The Pale Horse". Jakie śledztwo przyjdzie nam śledzić tym razem?

"The Pale Horse" - zwiastun adaptacji powieści Agathy Christie

Zwiastun miniserialu "The Pale Horse" prezentuje się następująco:

"The Pale Horse" to dwuodcinkowa ekranizacja powieści Agathy Christie, wydanej w Polsce pod tytułem "Tajemnica bladego konia". Śledzimy tu losy Marka Easterbrooka, który usiłuje rozwikłać kryminalną zagadkę. Na ulicy znaleziono zwłoki tajemniczej kobiety, a w jej bucie - listę nazwisk. Wśród nich znalazło się także nazwisko Easterbrooka. Śledztwo doprowadza go do małej wioski i trzech zamieszkujących ją kobiet, uznawanych za czarownice.

Za scenariusz odpowiada Sarah Phelps, a w rolach głównych wystąpili Rufus Sewell, Kaya Scodelario, Bertie Carvel, Sean Pertwee, Henry Lloyd-Hughes, Poppy Gilbert i Madeleine Bowyer. Dokładna data premiery nie została ujawniona. Wiemy jedynie, że "The Pale Horse" zadebiutuje w lutym 2020 roku na kanale BBC.

