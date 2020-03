10 najlepszych filmów dla dzieci. Jakie produkcje warto pokazać swoim pociechom?

Dobry film dla dzieci to taki, który przy okazji spodoba się również rodzicom. Pod uwagę braliśmy nie tylko klasyki współczesnej kinematografii, ale także produkcje nowe, z którymi nie wszyscy zdążyli się na dobrze zapoznać. Innym kryterium był oczywiście wysoki poziom wykonania produkcji. W końcu nie chcemy karmić najmłodszych bezsensowną papką. Bez zbędnego przedłużania - oto 10 najlepszych filmów dla dzieci (kolejność jest przypadkowa - nie jest to ranking):

1. Shrek i Shrek 2 (2001, 2004)

Na początku zaznaczyliśmy, że dobry film dla dzieci to taki, który spodoba się również rodzicom. Nie ma chyba lepszego przykładu spełnienia tego kryterium, niż filmy "Shrek" i "Shrek 2". Produkcje bawiły się konwencją bajek Disneya i Pixara, prezentując "brzydkiego" głównego bohatera, który jest wyrzutkiem, ale okazuje się być lepszą osobą, niż standardowy "koń na białym rycerzu".

Dzieci będą się śmiały z żartów o puszczaniu bąków i bekaniu, a dorośli mogą docenić poważniejszy wątek kochania kogoś, kto nie jest "nam przeznaczony". Dodajmy do tego dużo celnych nawiązań do popkultury i kunszt aktorski Stuhra, Zamachowskiego, Malajkata, czy Manna (bo jak oglądać "Shreka" i "Shreka 2", to tylko w polskiej wersji językowej) i w rezultacie otrzymujemy absolutny klasyk:

2. Pokemon: Film pierwszy (1998)

Pokemony nigdy nie były zbytnio skomplikowanym konceptem - ot, oto stworki, które mają swoje typy i w ramach "systemu kamień-papier-nożyce" można się nimi bić. Wodny pokonuje kamiennego, kamienny pokonuje ognistego, ognisty pokonuje roślinnego, roślinny pokonuje wodnego, itd.

Jednak twórcy filmu "Pokemon: Film pierwszy" postanowili zadać nieco trudnych pytań - czym jest stworzenie, które nie urodziło się naturalnie, ale chce żyć "normalnie"? Czy klon jest pełnoprawną wersją oryginału, czy jedynie czymś niedoskonałym, nienaturalnym? Takie sprawy nurtują głównego "przeciwnika" Asha i spółki, czyli Mewtwo.

Jasne, w produkcji mała żółta mysz strzela piorunami w kierunku latającego gada (nie smoka, wybacz Charizard). Jednocześnie zawiera jednak dużo dobrych emocjonalnych scen i bardzo mądry wniosek dotyczący tego, że nie okoliczności narodzenia, ale nasze decyzje i działania kreują to, kim jesteśmy:

3. Lilo i Stich (2002)

Jaki film w historii najlepiej pokazuje, jak ważne są relacje rodzinne? Naszym zdaniem jest to "Lilo i Stich". W końcu to tam, dzięki "ohanie", maszyna do siania destrukcji zmienia się w słodką kulkę pełną pozytywnej energii o imieniu Stich. Poza tym, bajka jest naprawdę zabawna i zaznajamia młodych z obcą dla nas kulturą Hawajów - a ta różni się też znacznie od amerykańskiej kultury, doskonale znanej z innych bajek i produkcji pochodzących z USA:

4. Zwierzogród (2016)

Film znajduje się na tej liście z wielu powodów - ma nie tylko ciekawy scenariusz, świat przedstawiony i nietypową bohaterkę. Przede wszystkim jest manifestem dla tolerancji i szacunku dla innych - zwłaszcza tych, który się od nas różnią kulturowo, czy etnicznie. Oprócz tego również nawiązuje ciekawie do popkultury, jest zabawny i dobrze odegrany, a także wizualnie piękny. "Zwierzogród" definitywnie zasługuje na waszą uwagę:

5. Toy Story (1995)

Film z wielu powodów jest uznawany za współczesnego klasyka. Świetny scenariusz, koncept z zabawkami ożywającymi tylko wtedy, gdy w pobliżu są ludzie, a także świetna gra aktorska na pewno zasługują na wiele pochwał. W filmie dla dzieci ważny jest też przekaz, który w przypadku "Toy Story" tłumaczy dzieciakom, że musimy się nauczyć akceptować zmiany w życiu.

Te mogą początkowo wydawać się straszne i sprawiać, że stajemy się źli. Później jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że są po to by nas sprawdzać, a wiele z nich sprawia, że nasze życie staje się jeszcze lepsze.

6. Odlot (2009)

Kto nie płacze na scenach rozpoczynających film, ten nie ma serca. Opowieść o zmęczonym życiem starszym panu Carlu i przypadkowym dzieciaku Russelu jest zwyczajnie piękna. Nie tylko pokazuje, że osoby starsze zasługują na ogromny szacunek i również są pełnowartościowymi ludźmi, ale także pokazują jak bardzo pozytywne uczucia mogą zmienić czyjeś przysposobienie.

Porównajmy sobie pana Carla z początku filmu, smutnego, nieszczęśliwego i niemającego celu w życiu, do pana Carla z końca przygody - pełnego wigoru, pasji i doceniającego przyjaźń Russela i kochanego pieska Asa. "Odlot" to po prostu piękna pod każdym względem bajka, którą warto obejrzeć:

7. Wall-E (2008)

Opowieść o samotnym starym robociku zamieszkującym opustoszałą Ziemię to idealny przykład tego, jak ogromne znaczenie ma aspekt wizualny filmu. Przez pierwsze kilkanaście minut w produkcji nie pada praktycznie żadne słowo, a jedynymi "przewodnikami" po świecie przedstawionym są: sprzątający robot i jego przyjaciel, karaluch.

W trakcie wielu lat samotności, Wall-E nauczył się empatii. Jego życie zostaje przewrócone do góry nogami, gdy na terenie "jego" wysypiska pojawia się EWA, kosmiczna sonda mająca na celu sprawdzić, czy Ziemia jest zdatna do ponownego zamieszkania. Poznanie jej wciąga WALL-E'ego do niesamowitej przygody, której nigdy się nie spodziewał.

Chociażby dlatego, że "WALL-E" jest uznawany za jeden z najlepszych filmów pierwszej dekady XXI wieku:

8. Harry Potter (2001-2011)

Co można więcej powiedzieć o przygodach trójki nastolatków, którzy razem uczą się magii i stają w pierwszym szeregu podczas walki o los czarodziejskiego świata? Seria książek i filmów ze świata Harry'ego Pottera jest wręcz obowiązkowa dla wszystkich. Franczyza nie tylko zawiera wiele niesamowitych fragmentów kinematograficznych, ale też uczy dzieciaki siły przyjaźni i miłości. Pozycja obowiązkowa:

9. Kung Fu Panda (2008)

Opowieść o miśku panda imieniem Poe to genialny przykład historii pokonywania samego siebie i spełniania marzeń, nawet jeżeli wszyscy wokół powtarzają ci, że nie jesteś ich godzien. Film "Kung Fu Panda" jest nie tylko zabawny dzięki Jackowi Blackowi, ale jest też piękny pod względem wizualnym oraz muzycznym i mimo 12 lat na karku, wciąż wygląda zachwycająco.

Poza tym - dzięki obejrzeniu "Kung Fu Pandy", obejrzało się już każdy film sportowy w historii. Produkcja ma wszystkie motywy i klisze obecne w takim kinie - główny bohater musi się zmierzyć z kimś niepokonanym, jest prawdziwym underdogiem (tzw. model z "Rocky'ego"), a w produkcji jest długi montaż treningowy z inspirującą muzyką. Wszystko się zgadza:

10. Niekończąca się opowieść (1984)

Najstarszy z filmów na liście musiał się tutaj znaleźć, ponieważ idealnie przedstawia kinematografię z lat 80. i zapoznaje dzieciaki z tym, jak filmy wyglądały kiedyś. Oprócz tego opowieść o Bastianie, Atreyu i Falkorze jest po prostu inspirująca i pokazuje to, jak ważna w naszym życiu jest wyobraźnia.

Poza tym każde dziecko na świecie musi wiedzieć, skąd wziął się utwór "NeverEnding Story" autorstwa Limahla: