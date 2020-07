„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” – pełny zwiastun głośnego filmu

Film Jana Holoubka, twórcy serialu „Rojst” oraz reżyser serialu „Odwróceni. Ojcowie i córki”, zapowiada się na wydarzenie jesiennego sezonu. Głośna historia niesłusznie oskarżonego mężczyzny oraz batalia sądowa o jego uniewinnienie była tematem, który swego czasu często pojawiał się na afiszach gazet. Teraz dostaniemy fabularną wersję tej przejmującej historii.

W sieci zadebiutował właśnie nowy zwiastun, promujący film. Przestawia się następująco:

Główny zainteresowany w następujących słowach wypowiedział się na temat produkcji, opowiadającej o jego życiu:

"

"Zgodziłem się na ten film, bo darzę dużym zaufaniem jego twórców. Wiem, że nie zrobią niczego przeciwko mnie i że w filmie pokażą całą prawdę – od pierwszej do ostatniej minuty. Zero fałszu. Chcę, aby ludzie zobaczyli, co tak naprawdę się ze mną działo. Ku przestrodze. Bo ta historia mogła przydarzyć się każdemu, a że padło akurat na mnie, to cóż… Żyję dalej, z podniesioną głową. Jestem wolny. Czuję, jakbym urodził się po raz drugi". "