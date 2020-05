27 rzeczy, których prawdopodobnie nie wiedziałeś o "Harrym Potterze". A powinieneś

"Harry Potter" to olbrzymie, magiczne uniwersum, pełne najróżniejszych ciekawostek. Część z nich autorka zdradziła na długo po zakończeniu serii. Przedstawiamy 27 rzeczy, których prawdopodobnie nie wiedzieliście o świecie wykreowanym przez J.K. Rowling. A powinniście.

"Harry Potter" - 27 rzeczy, których nie wiedzieliście o serii

Jak początkowo mieli nazywać się bohaterowie? Jak potoczyły się dalsze losy Mrużki? Co zainspirowało "Opowieść o trzech braciach"? Przedstawiamy kolejną porcję ciekawostek z magicznego świata "Harry'ego Pottera", które znają tylko najwierniejsi fani serii.

1. Kiedy urodzili się bliźniacy?

Fred i George to naczelni kawalarze i najwięksi żartownisie, jakich widział Hogwart (wybaczcie Huncwoci). Nie zdziwi was zatem, że bliźniacy Weasley przyszli na świat 1 kwietnia.

2. Harry Potter i J.K. Rowling obchodzą urodziny tego samego dnia

Tak samo jak Chłopiec, Który Przeżył, autorka książek urodziła się 31 lipca.

3. Harry i Dudley utrzymywali kontakt po wydarzeniach z serii

Ich relacja nigdy nie była "rodzinna" sensu stricto, ale pozostawali w dość stałym kontakcie. Wysyłali do siebie kartki świąteczne oraz spotykali się okazjonalnie, by ich dzieci mogły spędzać wspólnie czas. Ich interakcje były jednak dość niezręczne.

4. Zabicie, której z postaci przyszło autorce z największym trudem?

Choć to Albusa Dumbledore'a J.K. Rowling wskazuje jako swoją ulubioną postać, a los Remusa Lupina i jego rodziny doprowadził ją do łez, to uśmiercenie Freda Weasleya było największym wyzwaniem dla autorki.

5. Z kim ożenił się George Weasley?

Po śmierci brata George Weasley ożenił się z jego byłą dziewczyną, Angeliną Johnson. Para doczekała się syna, który otrzymał imię Fred.

6. Złe rzeczy przydarzały się bliźniakom tylko wtedy, gdy byli osobno

George stracił ucho podczas Bitwy Siedmiu Potterów, gdy Freda przy nim nie było. Ten drugi zginął zaś podczas Bitwy o Hogwart, pod nieobecność brata.

7. Jeden z głównych bohaterów otarł się o śmierć

J.K. Rowling przyznała niegdyś, że był taki moment, w którym o mało nie uśmierciła Rona, z - jak to określiła - "czystej złośliwości".

8. Jak pierwotnie mieli nazywać się bohaterowie?

Nie każda ze znanych nam postaci występowała początkowo pod imieniem, które poznaliśmy w serii. Dla przykładu: Hermiona miała mieć na nazwisko Puckle, Neville Puff, a Draco Spinks. Luna Lovegood miała nazywać się Lily Moon, a siostry Patil zamiast Padma i Partavi nosiły imiona Madhari i Mati.

9. Znany muzyk chciał zaangażować się w serię

Michael Jackson był ponoć zainteresowany stworzeniem musicalu osadzonego w świecie "Harry'ego Pottera". J.K. Rowling nie wyraziła na to zgody.

10. Hermiona miała mieć młodszą siostrę

Autorka książek przyznała niegdyś, że bardzo chciała wprowadzić do serii postać młodszej siostry Hermiony. Nie mogła znaleźć jednak odpowiedniego momentu, a potem było już na to zwyczajnie zbyt późno.

11. Co symbolizują Dementorzy?

J.K. Rowling wyznała, że zakapturzeni strażnicy Azkabanu są personifikacją depresji, z którą zmierzyła się w młodości.

12. Jak brzmiały alternatywne tytuły ostatniego tomu?

Zanim na tapecie pojawiły się "Insygnia Śmierci", J.K. Rowling rozważała jeszcze zatytułowanie 7. tomu: "Harry Potter i Czarna Różdżka" oraz "Harry Potter i Wyzwanie Peverellów". Uznała jednak, że brzmi to zbyt banalnie.

13. Co stanowiło inspirację dla "Opowieści o trzech braciach"?

Słynna opowieść będąca kanwą dla legendy o Insygniach Śmierci została zainspirowana twórczością Geoffreya Chaucera o tytule "The Pardoner's Tale".

14. Harry, Ron i Hermiona zostali należycie uhonorowani

... poprzez zawarcie ich wizerunków na kartach czekoladowych żab. W końcu w czarodziejskim świecie to nie lada wyróżnienie!

15. Severusowi Snape'owi odmówiono tego zaszczytu

Harry walczył jednak zawzięcie i ostatecznie były dyrektor Hogwartu również zawitał na magicznych kartach.

16. Mrużka nie pokonała swojego nałogu

Znana fanom książek skrzatka domowa rodu Crouchów do końca życia pozostała alkoholiczką.

17. Dean Thomas myślał, że jego ojciec go porzucił

Później się jednak okazało, że zwyczajnie nie powiedział rodzinie, że jest czarodziejem. Zginął podczas Pierwszej Wojny Czarodziejów, gdy sprzeciwił się Voldemortowi.

18. Istnieje Peron 7 i 1/2

Wejście na niego znajduje się pomiędzy peronami 7 i 8 na dworcu King's Cross. Odjeżdżający z niego pociąg przypomina Orient Express i oferuje długie podróże do europejskich wiosek zamieszkiwanych wyłącznie przez czarodziejów.

19. Jak nazywa się japońska szkoła magii?

Mahoutokoro to najmniejsza z 11 czarodziejskich szkół i znajduje się w najwyższym punkcie wulkanicznej wyspy Minami Iwo Jima.

20. Co wiemy o amerykańskiej szkole magii?

Ilvermorney to amerykańska placówka kształcąca młodych czarodziejów i znajduje się w Mount Greylock w Massachusetts. Jej uczniowie przydzielani są do domów: Horned Serpent, Wampus, Thunderbird i Pukwudgie.

21. Jaki jest główny środek transportu w Południowej Azji?

Czarodzieje z obszarów położonych w Azji Południowej, jako główny środek lokomocji, wybierają nie miotły, a latające dywany.

22. Za kogo wyszła Luna Lovegood?

Słynąca ze słabości do wszelkiej maści dziwacznych zwierząt Luna Lovegood została żoną Rolfa Scamandera - wnuka Newta.

23. Jaki los spotkał Dolores Umbridge?

Wszystkich fanów "Harry'ego Pottera" z pewnością ucieszy fakt, iż znienawidzona przez wszystkich Umbridge zgniła w Azkabanie.

24. Rita Skeeter wydała biografię Harry'ego Pottera

Książkę opisywano jako "jeden rozdział prawdy na trzy rozdziały bzdur". Chyba nikt nie jest zdziwiony?

25. Co się stało z latającym motorem Syriusza?

J.K. Rowling zapewniła, że Artur Weasley naprawił słynny motor i zwrócił go Harry'emu. Teraz śmiga nim zapewne James Syriusz.

26. Dlaczego Hedwiga musiała zginąć?

Autorka przyznała, że śmierć ukochanej sowy Harry'ego była konieczna. Miała bowiem dotkliwie pokazać koniec niewinności i poczucia bezpieczeństwa młodego czarodzieja.

27. Co wyróżniało Severusa Snape'a na tle innych Śmierciożerców?

Severus był jedynym poplecznikiem Voldemorta, który posiadał zdolność wyczarowania patronusa.