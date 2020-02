2Pac żyje i ukrywa się w Nowym Meksyku. Tak przynajmniej twierdzi twórca nowego filmu o raperze

W 13 września 1996 roku światem wstrząsnęła informacja o śmierci 25-letniego rapera Tupaca Shakura lepiej znanego po prostu jako 2Pac. Muzyk, poeta i aktor został zastrzelony w zamachu na jego życie w Las Vegas. Okoliczności strzeliniany są interesujące, ponieważ morderca nigdy nie został załapany. Być może z tego powodu wielu fanów rapera twierdzi, że 2Pac tak naprawdę nie umarł. Wręcz przeciwnie - żyje i ma się dobrze w Nowym Meksyku. Teoria spiskowa doczeka się filmu zatytułowanego "2Pac: The Great Escape From UMC".

"2Pac: The Great Escape From UMC" - czy słynny raper tak naprawdę żyje?

Do strzelaniny doszło 7 września 1996 roku w Las Vegas. Raper przebywał w mieście, ponieważ chciał uczcić sukces biznesowy swojego przyjaciela Tracy'ego Danielle'a Robinsona i przy okazji zobaczyć pojedynek bokserski Mike'a Tysone'a z Bruce'am Seldonem. 2Pac jechał autem w otoczeniu swojej świty. W pobliżu samochodu stojącego na światłach zatrzymał się biały cadillac. W środku znajdował się strzelec, który oddał kilka strzałów z broni palnej, raniąc muzyka i jego współpracownika Suge'a Knighta.

Raper zmarł kilka dni po strzelaninie w wyniku odniesionych ran w szpitalu University Medical Center. Zabójcy Shakura nigdy nie odnaleziono. Najpopularniejsza teoria głosi, że za śmierć 2Paca odpowiada Orlando Anderson - kalifornijski gangster, który na trzy godziny przed zabójstwem został pobity przez ekipę muzyka za kradzież, do której doszło kilka miesięcy wcześniej. Podejrzany nigdy nie został oskarżony ani aresztowany. Zginął dwa lata później w strzelaninie. Po latach do zabójstwa przyznał się diler narkotyków i wujek Andersona - Duane "Keefe D" Davis, ale nigdy nie postawiono mu żadnych zarzutów.

Nie wszyscy jednak wierzą, że Shakur rzeczywiście zmarł. Istnieje bowiem szalona teoria. Według niej muzyk upozorował swoją śmierć, żeby zaszyć się wśród członków plemienia Navajo, którzy mają go chronić. Rick Boss - twórca filmu "2Pac: The Great Escape From UMC" postanowił powołać do życia opowieść, ukazującą alternatywną wersję historii muzyka. Scenariusz produkcji został oparty na wypowiedziach członków rodziny i przyjaciół zmarłego artysty. Wśród nich znalazł się jego dawny ochroniarz Michael Nice, który twierdzi, że ma dowody na oszustwo uknute przez 2Paca. Miejsca pobytu rapera są różne. Istnieją bowiem osoby, które uważają, że widziały go na Kubie lub w RPA. Najważniejsze jest jednak, że według nich 2Pac wciąż żyje.

Twórca "2Pac: The Great Escape From UMC" skomentował swój film w wywiadzie dla stacji KTTN 13 Las Vegas.

" Ten film jest o Tupacu, który rzeczywiście uciekł z University Medical Center tu w Vegas i udał się do Nowego Meksyku, gdzie znajduje się pod ochroną plemienia Navajo (...) Kiedy poszukują cię pewne agencje FBI, blokują lotniska. Nie możesz więc podróżować, więc najlepszą drogą ucieczki jest helikopter - prywatny helikopter do innego stanu. "

Według Bossa, Shakur dostał cynk na temat zamachu. Postanowił więc wynająć swojego sobowtóra. Według reżysera to właśnie podstawiony dubler znajdował się w samochodzie w pamiętną noc 7 września 1996 roku.

" Możesz napisać fikcyjną opowieść. Ale to nie jest fikcja. Dla wielu ludzi, których znam, to jest prawda. "

Oficjalna wersja wydarzeń mówi, że raper został przetransportowany ambulansem do University Medical Center. Pojawiły się jednak doniesienia świadków, którzy twierdzą, że widzieli 2Paca wsiadającego do helikoptera. Co ciekawe aktor, który wciela się w rapera - Richard Garcia, jest zdania, że 2Pac nie żyje. Nie wierzy w toerię spiksową i uważa, że muzyk zginął w strzelaninie sprzed 24 lat.

"2Pac: The Great Escape From UMC" - kiedy premiera?

Według reżysera film ma za zadanie szerzenie "prawdy" na temat Shakura. Boss chce jednocześnie, żeby po premierze fani 2Paca sami zadecydowali, czy jego wersja wydarzeń ma sens. Na razie nie wiadomo, kiedy zadebiutuje "2Pac: The Great Escape From UMC". Produkcja nie ma zbyt dużego budżetu, ale zdjęcia już się rozpoczęły. Reżyser ma nadzieję, że premiera odbędzie się w roku 2021.

