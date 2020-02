3,5 tysiąca złotych za obejrzenie wszystkich filmów "Szybcy i wściekli". Weźmiecie udział w wyzwaniu?

Serii "Szybcy i wściekli" można zarzucić bardzo wiele. Słynie z ogromnej ilości absurdów, które teoretycznie powinny działać na jej niekorzyść, ale z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu od prawie 20 lat, kolejne filmy cieszą się niesłabnącą popularnością. Zresztą co tu dużo mówić. Już niedługo do kin wejdzie dziewiąta część filmowej sagi o najtwardszych twardzielach i najszybszych samochodach na świecie. Wszystkich fanów na pewno ucieszy informacja, że za wzięcie udziału w maratonie "Szybkich i wściekłych", można zarobić 900 dolarów.

"Szybcy i wściekli" - 900 dolarów za maraton filmów

Na oficjalnej stronie internetowej sklepu Hondy w Yonkers w stanie Nowy Jork ogłoszono nabór do maratonu całej sagi. Zasady są proste, jak fabuła filmów z Vinem Dieselem w roli głównej. Zgłoszenia można nadsyłać do 6 maja 2020 roku za pośrednictwem strony Yonkers Honda. Po wejściu na witrynę trzeba wypełnić formularz i czekać na odzew przedstawicieli sklepu. Zwycięzca będzie musiał obejrzeć wszystkie osiem poprzednich części serii, a także spin-off z 2019 roku pod tytułem "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw".

To jednak nie wszystko. Osoba biorąca udział w maratonie ma obowiązek zamieszczać swoje przemyślenia na temat obejrzanych produkcji w mediach społecznościowych - na Facebooku lub Twitterze. Wymagania idealnego maratończyka to nie tylko miłość do sagi "Szybcy i wściekli", ale również zamiłowanie do motoryzacji i kinematografii, wciągający i lekki styl pisania, przykładanie uwagi do szczegółów, udokumentowana aktywność w mediach społecznościowych oraz najważniejsze - osoba zgłaszająca się musi być co najmniej 18-letnim obywatelem, bądź stałym mieszkańcem Stanów Zjednoczonych. Wszystkie filmy trzeba obejrzeć do 25 maja 2020 roku.

Nagrodą jest nie tylko 900 dolarów, ale również certyfikowany gadżet filmowy o wartości 50 dolarów, a także darmowa wejściówka na wybrany pokaz "Szybkich i wściekłych 9". Poza tym Yonkers Honda sponsoruje zapas przekąsek i napojów energetycznych, które mają wspomóc maratończyka podczas wielogodzinnego seansu filmów.

"Szybcy i wściekli 9" - kiedy premiera?

W filmie Justina Lina oprócz Diesela i Rodriguez wystąpią między innymi Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Chris Bridges (znany jako Ludacris), Nathalie Emmanuel, Helen Mirren oraz Charlize Theron. Do serii dołączą John Cena, CardiB oraz Ozuna. Światowa premiera "Szybkich i wściekłych 9" została wyznaczona na 20 maja 2020 roku.

