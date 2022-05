Blanka Lipińska niedawno podzieliła się ciekawostką ze swojego życia - pisarka opublikowała na swoim Instagramie kilka wiadomości, które otrzymała od swoich obserwujących. Ci pochwalili się, że odwoływali się na maturze do "365 dni". Jak czytamy w niektórych DM-ach:

Dzień dobry, dzisiaj na maturach odwołałam się do "365 dni". Liczę, że będzie jakiś wyluzowany egzaminator i uzna mi argument, bo jak nie, to będzie trochę źle, ale mam nadzieję, że go przekona Laura i Massimo.