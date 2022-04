"365 dni: Ten dzień" - zobaczcie zwiastun kontynuacji przygód Massimo i Laury. Znamy też datę premiery

Niezależnie od tego, czy tego chcecie, czy nie, to Netflix postanowił zrealizować kolejną część "365 dni". Ta nosi podtytuł "Ten dzień" i opowie nam kolejne przygody włoskiego gangstera i jego polskiej kochanki.

365 dni: Ten dzień - oto zwiastun i data premiery filmu na bazie powieści Blanki Lipińskiej

"365 dni" było ogromnym hitem i to światowego formatu - produkcja po debiucie Netflixa podbiła zestawienia najpopularniejszych produkcji (w czym niewątpliwie pomogła pandemia i fakt, że ludzie nie mieli co robić ze swoim życiem w domach), a doceniła ich nawet loża szyderców, nagradzając polski film Złotą Maliną.

To oczywiście oznaczało, że film w trybie natychmiastowym doczeka się kolejnej odsłony i długo nie musieliśmy na nią czekać. W sieci pojawił się bowiem zwiastun filmu "365 dni: Ten dzień" i możecie go zobaczyć poniżej, bo nie zamierzamy wam opowiadać, co w nim jest.

Fot. foto: materiały prasowe/Netflix

I nie, to nie dlatego, że go nie oglądaliśmy - po prostu nie chcemy psuć niespodzianek, a słowa nie oddadzą tego, co się dzieje na ekranie:

Oglądaj

Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "365 dni: Ten dzień":

Laura i Massimo znów są razem, gorętsi niż kiedykolwiek. Niestety, sprawy komplikują rodzinne więzi Massimo i tajemniczy mężczyzna, który pojawia się w życiu Laury, pragnąc zdobyć jej serce i zaufanie... za wszelką cenę.

Brzmi co najmniej tajemniczo, by nie powiedzieć, że prawie mistycznie. Film "365 dni: Ten dzień" Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa zadebiutuje na Netflix już 27 kwietnia 2022 roku. W głównych rolach powrócą oczywiście Anna-Maria Sieklucka (Laura) i Michele Morrone (Massimo).