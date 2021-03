Chociaż oficjalnie nie zdradzono jeszcze nominacji do Złotych Malin 2021, w sieci już można znaleźć przecieki dotyczące tytułów, które mają szansę zgarnąć statuetki dla najgorszych filmów minionych dwunastu miesięcy. Faworytem tegorocznego rozdania jest polska produkcja "365 dni".

Złote Maliny 2021 – "365 dni" ma szansę na 6 statuetek

O kontrowersyjnej adaptacji książki Blanki Lipińskiej było na początku 2020 roku bardzo głośno. Mimo pandemii koronawirusa i zamkniętych kin, produkcji udało się nawet zasłynąć na świecie za sprawą platformy Netflix.

Na szczęście nie tylko rodzimi widzowie zauważyli, że "365 dni" to eufemistycznie mówiąc film, który nie powinien nigdy powstać i to z wielu powodów. Jak podaje The Hollywood Reporter, osoby odpowiedzialne za nominację do Złotych Malin znalazły przynajmniej sześć z nich.

Złote Maliny 2021 – lista nominowanych filmów

Okazuje się jednak, że polska produkcja w reżyserii Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa ma poważną konkurencję. Na sześć Złotych Malin ma również szansę film "Doktor Dolittle" z Robertem Downeyem Jr. w roli głównej. Oto jak prezentuje się pełna (nieoficjalna) lista nominacji do Złotych Malin 2021.

NAJGORSZY FILM

"365 dni"

"Absolute Proof"

"Doktor Dolittle"

"Wyspa Fantazji"

"Music"

NAJGORSZY AKTOR

Robert Downey, Jr. - "Doktor Dolittle"

Mike Lindell - "Absolute Proof"

Michele Morrone - "365 dni"

Adam Sandler - "Hubie ratuje Halloween"

David Spade - "Niewłaściwa Missy"

NAJGORSZA AKTORKA

Anne Hathaway - "Jego ostatnie życzenie" i "Wiedźmy"

Katie Holmes - "Brahms: The Boy II" i "Sekret: Odważ się marzyć"

Kate Hudson - "Music"

Lauren Lapkus - "Niewłaściwa Missy"

Anna-Maria Sieklucka - "365 dni"

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Glenn Close - "Elegia dla bidoków"

Lucy Hale - "Wyspa Fantazji"

Maggie Q - "Wyspa Fantazji"

Kristen Wiig - "Wonder Woman 1984"

Maddie Ziegler - "Music"

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Chevy Chase - "Mr. Dundee. Powrót"

Rudy Giuliani - "Kolejny film o Boracie"

Shia LaBeouf - "The Tax Collector"

Arnold Schwarzenegger - "Tajemnica pieczęci smoka"

Bruce Willis - "Hard Kill", "Przetrwać do świtu" i "Breach"

NAJGORSZE EKRANOWE NIEDOPASOWANIE

Maria Bakalova i Rudy Giuliani - "Kolejny film o Boracie"

Robert Downey Jr. i jego całkowicie nieprzekonujący walijski akcent - "Doktor Dolittle"

Harrison Ford i jego sztucznie wyglądający komputerowo wygenerowany pies - "Zew krwi"

Lauren Lapkus i David Spade - "Niewłaściwa Missy"

Adam Sandler i jego zachrypnięty głos prostaka - "Hubie ratuje Halloween"

NAJGORSZY REŻYSER

Charles Band - "Corona Zombies", "Barbie & Kendra Save the Tiger King" i "Barbie & Kendra Storm Area 51"

Barbara Białowąs i Tomasz Mandes - "365 dni"

Stephen Gaghan - "Doktor Dolittle"

Ron Howard - "Elegia dla bidoków"

Sia - "Music"

NAJGORSZY SCENARIUSZ

"365 dni"

"Corona Zombies", "Barbie & Kendra Save the Tiger King" i "Barbie & Kendra Storm Area 51"

"Doktor Dolittle"

"Wyspa Fantazji"

"Elegia dla bidoków"

NAJGORSZY REMAKE, SEQUEL BĄDŹ ZRZYNKA

"365 dni" (polska zrzynka z "50 twarzy Greya")

"Doktor Dolittle" (remake)

"Wyspa Fantazji" (remake)

"Hubie ratuje Halloween" (remake/zrzynka z filmu "Największy koszmar Ernesta")

"Wonder Woman 1984" (sequel)

Według powyższej listy "365 dni" i "Doktora Dolittle" gonią "Wyspa Fantazji" (szansa na pięć Złotych Malin) i "Music" (z czteroma nominacjami). Zapowiada się więc ostra walka o tytuł najgorszego filmu roku.

Złote Maliny 2021 – kiedy rozdanie nagród?

Polska kinematografia w ostatnim czasie ma się niezwykle dobrze, więc tym bardziej smuci fakt, że produkcja pokroju "365 dni" zyskała zainteresowanie poza granicami naszego kraju, robiąc mu czarny PR. Bez względu na straty moralne polskich miłośników X muzy, nagrodzenie adaptacji powieści Blanki Lipińskiej Złotymi Malinami jest jak najbardziej zasadne.

Czy "365 dni" zostanie najgorszym filmem świata? Przekonamy się już niebawem. Rozdanie Złotych Malin 2021 odbędzie się 24 kwietnia 2021 roku. Oficjalne ogłoszenie nominacji nastąpi natomiast już w niedzielę 14 marca.