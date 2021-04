"365 dni" otrzymało Złotą Malinę. Twórcy skomentowali nagrodę

365 dni zdobyło Złotą Malinę. Twórcy skomentowali sprawę

Wiecie co? Na łamach naszego serwisu dość często żartowaliśmy z filmu "365 dni", ale jedno trzeba przyznać - producenci zareagowali na Złotą Malinę w genialny sposób.

Ale po kolei - 24 kwietnia 2021 roku ogłoszono "zwycięzców" Złotych Malin. Wśród nominowanych był wspomniany polski film, który otrzymał statuetkę w kategorii "najgorszy scenariusz". Z tej okazji portal NaEkranie.pl poprosił producentów filmu o komentarz w sprawie. Ci nie ukrywali radości.

Twórcy podeszli do całej sytuacji z ogromnym dystansem, bardzo swobodnie żartując, ale jednocześnie zaznaczając, że to w gruncie rzeczy spory sukces - w końcu polska produkcja była traktowana przez gremium Złotych Malin "jak rodzimy blockbuster", co jest sporym wyróżnieniem. Jak czytamy w oświadczeniu producentów "365 dni":

Jako producenci bardzo cieszymy się z ogromnego sukcesu jakim na świecie okazał się nasz film. Nominacje do Złotych Malin tylko potwierdzają frekwencyjny aspekt tego sukcesu. Świadczą bowiem o tym, że film z Polski traktowany jest przez Hollywood jak rodzimy blockbuster. A to wyjątkowe i nie sądzimy by szybko mogło się powtórzyć (chyba, że w przypadku kontynuacji naszego filmu) :) Nagrodę przyjmujemy z uśmiechem, a gdy trafi już w nasze ręce z pewnością ją zaprezentujemy.

Produkcja "365 dni" była jednym z najpopularniejszych filmów na Netfliksie w 2020 roku w skali globalnej. Sukcesu serdecznie (i całkiem szczerze) gratulujemy.

Niedawno poinformowano, że trwają prace nad kontynuacją filmu. Ta będzie adaptacją kolejnego tomu serii autorstwa Blanki Lipińskiej.