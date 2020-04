Po liście najbardziej dochodowych filmów 2019 roku, przyszedł czas na spojrzenie na największe filmowe „wtopy” zeszłego roku. Amerykański magazyn Deadline opublikował właśnie zestawienie 5 wysokobudżetowych filmów, z którymi studia filmowe wiązały ogromne nadzieje, a które finalnie okazały się klapami box-office’u.

Blockbustery, które przyniosły największe straty – lista

Na czele zestawienia znalazł się film „X-Men: Mroczna Phoenix” Simona Kinberga. To ostatni film z cyklu „X-Men”, wypuszczony do kin. Data premiery produkcji była dwukrotnie przesuwana, a obraz finalnie trafił do kin w lipcu zeszłego roku. Film, którego budżet wynosił ok. 200 mln, zarobił na całym świecie zaledwie 252 mln, czyniąc z niego niezwykłą finansową porażkę.

Co ciekawe – to już drugi raz, gdy wytwórnia 20th Century Fox próbowała przenieść komiksową „The Dark Phoenix Saga” na wielki ekran. Tym razem z równie nieudanym skutkiem, co w 2006 roku, gdy słabe wyniki obrazu „X-Men: Ostatni bastion” zatrzymały serię na kilka lat.

Na drugim miejscu zestawienia Deadline znalazł się film „Terminator: Mroczne przeznaczenie”. Film w reżyserii Tima Millera („Deadpool”) przyniósł straty rzędu 122 mln dolarów. Film zarobił jedynie 261 mln dolarów, przy budżecie 190 mln. Niedawno reżyser obrazu zarzekał się, że winą za słaby wynik w kinach należy obarczyć… poprzedni film z serii – „Terminator: Genysis”, który nie spodobał się widzom i krytykom, podkopując wiarę widzów w markę.

Wielka porażka musicalu

Miejsce trzecie zajmuje musical „Koty” w reżyserii Toma Hoppera, nagrodzony niedawno sześcioma Złotymi Malinami, w tym za Najgorszy Film Roku. Film zarobił jedynie 73,5 mln dolarów, przy budżecie rzędu ok. 95 mln. Straty oszacowano jednak na 113 mln dolarów, biorąc pod uwagę koszty marketingu i promocji.

Tuż za podium uplasował się „Bliźniak” Anga Lee. Film z podwójną rolą Willa Smitha i nakręcony przy użyciu najnowocześniejszej technologii nie zyskał przychylności widzów i krytyków, którzy zarzucali mu bycie produktem innej ery. Produkcja Lee być może miałaby szansę być sukcesem, gdyby pojawiła się na początku lat 90., ale pod koniec drugiej dekady XXI wieku film na nikim nie zrobił już większego wrażenia. Produkcja zarobiła jedynie 173,5 mln dolarów, przy budżecie rzędu 138 mln.

Film animowany nie wzbudził zainteresowania widzów

Zestawienia zamyka film animowany „Praziomek” od uznanego studia Laika. Mimo, że produkcja została nagrodzona Złotym Globem dla Najlepszego Filmu Animowanego, film nie zaistniał w box-office, przynosząc straty rzędu 100 mln dolarów. Autorzy artykuły upatrują się przyczyny w słabym wyniku zaledwie 26 mln dolarów zysku na całym świecie, w tym, że film był dystrybuowany przez niezależne Studio United Artists Releasing, a nie tak jak w przeszłości dystrybutora Focus Features o duże lepszej renomie.

