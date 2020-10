Oto 7 najlepszych filmów na popołudnie w Dzień Zmarłych 1 listopada

Czasami sacrum należy mieszać z profanum - inaczej życie byłoby po prostu momentami zbyt przygnębiające. Święto Zmarłych, które tradycyjnie obchodzimy w Polsce 1 listopada, niewątpliwie należy do sfery sacrum i jest dniem pełnym zadumy. W każdej kulturze są jednak różne sposoby czczenia i żegnania zmarłych - często dużo weselsze, niż ma to miejsce w naszym kraju.

Oto 7 najlepszych filmów do obejrzenia 1 listopada

Idąc tym tropem stwierdziliśmy, że może warto wprowadzić trochę kolorytu do tego tradycyjnie niezwykle poważnego obrządku i np. skorzystać z dnia wolnego, oglądając filmy traktujące w mniejszy lub większy sposób o śmierci i różnych konceptach "życia po śmierci". Warto też nadmienić, że lista nie ma na celu obrazy uczuć religijnych i trywializowania Dnia Zmarłych. Jest jedynie próbą pokazania, że zmarłych i samą śmierć możemy rozumieć (i celebrować) na różne sposoby.

1. Coco (2017, reż. Lee Unkrich, Adrian Molina)

To jest film, który niejako zainspirował całą listę. Ten opowiada bowiem o chłopcu, który przenosi się do krainy zmarłych, gdzie stara się odkryć i zrozumieć rodzinne tajemnice przez spotkanie się z członkami familii, których "na powierzchni" już nie dane było mu poznać. Jeżeli to nie jest świetną interpretacją czczenia zmarłych, to nie mamy pojęcia, co nią może być. "Coco" zaznajamia nas również ze znajomymi konceptami, które są wymieszane z nieznaną nam kulturą, przez co nabiera również dobrych walorów edukacyjno-kształcących. A poza tym, to po prostu ciepły i piękny film, który jest idealny do obejrzenia z rodziną:

2. Sok z żuka (1988, reż. Tim Burton)

Zanim Tim Burton wziął na warsztat przygody Batmana, zasłynął pokręconą czarną komedią o duchach z Michaelem Keatonem w roli głównej. Twórca wywrócił na głowę standardową procedurę horrorów i w jego dziele, to duchy są prześladowane przez żyjących. W przywróceniu porządku na świecie pewnej parze zjaw pomaga tytułowy Beetlejuice, który chociaż przeraża, to momentami jest nawet przyjacielski. Film jest ciekawą interpretacją powiedzenia o tym, żeby zmarłym dać odpocząć:

3. Harry Potter i Insygnia Śmierci (2010 i 2011, reż. David Yates)

Śmierć to ważna część świata Nastoletniego Czarodzieja. Jest m.in. niezwykle ważnym elementem fabuły 7. części przygód Harry'ego Pottera - nie tylko poznajemy wówczas opowieść o 3 braciach, którzy chcieli się stać panami śmierci, ale też ważny staje się sam Kamień Wskrzeszenia. To właśnie przez spotkanie się ze swoimi zmarłymi członkami rodziny Potter utwierdza się w przekonaniu, że musi oddać życie, by ocalić świat przed Voldemortem. Zresztą nawet sama opowieść wzięła się z tego, że Czarny Pan bał się śmierci i za wszelką cenę próbował się przed nią uchronić. Krótko mówiąc - o śmierci jest tu dużo i na różne sposoby:

4. Choć goni nas czas (2007, reż. Rob Reiner)

Film opowiada historię dwóch nieuleczalnie chorych mężczyzn (w tych rolach Jack Nicholson i Morgan Freeman) podróżujących z listą rzeczy, które chcą zrobić przed śmiercią. To ciepła opowieść o pogodzeniu się ze swoim losem, zaakceptowaniu go i wyciśnięciu z pozostającego nam czasu jak najwięcej. W kontekście naszej listy jest w pewien sposób pokazaniem tego, jak najlepiej pogodzić się ze śmiercią i spowodować, by oczekiwanie na nią nie było depresyjne:

5. A Ghost Story (2017, reż. David Lowery)

C (Casey Affleck) i M (Rooney Mara) to nie do końca szczęśliwe młode małżeństwo. Pewnego dnia w wyniku wypadku ginie C, przez co M popada w depresję. Mężczyzna powraca jednak jako duch w prześcieradle, którym był przykryty w kostnicy. Zaczyna "nawiedzać" swój dom i stara się psotami poprawiać humor swojej zdruzgotanej żonie. Film jest w gruncie rzeczy opowieścią na temat miłości, straty i przemijania. Wszystkie te części życia są też wspominane w trakcie Dnia Zmarłych, więc bez zbędnego przedłużania po prostu zachęcamy was do zaznajomienia się z "A Ghost Story":

6. Miasteczko Halloween (1993, reż. Tim Burton)

"Miasteczko Halloween" to absolutne arcydzieło animacji poklatkowej z motywami łącznia się kultur (w tym wypadku kultur miasteczka Halloween i miasteczka Bożego Narodzenia). Pasuje więc idealnie, czerpiąc przy okazji ze znajomych mitów, ale przekształcając je w coś nowego. Idealnie wpasowuje się więc w konwencję naszej listy filmów, które pokazują, że zmarłych i samą śmierć możemy rozumieć (i celebrować) na różne sposoby.

7. Ze śmiercią jej do twarzy (1992, reż. Robert Zemeckis)

Madaline Ashton (Meryl Streep) jest aktorką, której przybywa więcej zmarszczek niż dobrych ról filmowych. Helen Sharp (Goldie Hawn) to zaś jej dawna przyjaciółka, która straciła wszystkich narzeczonych na jej rzecz. Do ich nieperfekcyjnych żyć wkracza czarodziejka, która z pomocą niezwykłego specyfiku zmienia ich losy na zawsze. Opowieść jest właściwie historią o tym, że wieczna młodość i życie na wieki w gruncie rzeczy są słabe. Po obejrzeniu tego filmu zrozumiecie o co nam chodzi: