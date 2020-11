8 najlepszych filmów o rewolucji z okazji 5 listopada

Walka o wolność, marne szanse w obliczu potężnego wroga, miłość, braterstwo, lojalność i wspólne ideały - to wszystko brzmi romantycznie i zwyczajnie dobrze. Nawet bohatersko. Krótko mówiąc, lubimy oglądać filmy o rewolucji, bo zwykle pokazują nam ludzkość w najlepszym wydaniu. Jako, że 5 listopada jest Noc Guya Fawkesa, czyli jednego z najbardziej znanych niedoszłych rewolucjonistów, to postanowiliśmy przygotować dla was zestawienie 8 najlepszych filmów o rewolucji. Kolejność tytułów jest przypadkowa.

1. V jak Vendetta

Od czego innego moglibyśmy zacząć, niż od V przebranego za Guya Fawkesa. W totalitarnej Anglii jedyną osobą walczącą o wolność jest bojownik V, który pewnego dnia uwalnia z rąk agentów rządowych młodą kobietę. Bohater walczy z panującym ustrojem dokonując zamachów terrorystycznych na główne ośrodki przekazu i gmachy budynków rządowych. Szybko okazuje się jednak, że mężczyzna jest postacią wielowymiarową, która stara się tak naprawdę przypomnieć Anglikom o ideałach wolności i walce z systemem.

2. Braveheart

Mogą odebrać nam życie, ale nie odbiorą nam wolności! W XIII-wiecznej Szkocji William Wallace, po zabójstwie swojej żony, zwołuje rodaków do walki ze znienawidzoną angielską monarchią. Dzięki ogromnej odwadze zostaje wykreowany na przywódcę powstania przeciw angielskiej tyranii...Chyba najlepsza rola Mela Gibsona, który błyszczy jako wspomniany bojownik o wolność. Produkcja doczekała się 5 Oscarów i do dziś jest uznawana za jeden z najlepszych filmów historycznych:

3. Nędznicy

Adaptacja musicalu na podstawie powieści Victora Hugo. Były więzień, Jean Valjean (Hugh Jackman), dzięki pomocy biskupa zdobywa pozycję i zaczyna pomagać biednym, podczas gdy prześladuje go inspektor Javert (Russel Crowe), a w tle obserwujemy rodzącą się Rewolucję Francuską. Ciekawe jest również samo podejście do sprawy, bo film "Nędznicy" jest musicalem, co tylko akcentuje "romantyczność" znajdującą się we wszystkich filmach o rewolucji. Warto obejrzeć, nawet jeśli nie lubicie musicali:

4. Spartakus

Spartakus (Kirk Douglas) jest niewolnikiem, którego ducha nie zdołały złamać lata niewoli. Po bójce ze strażnikiem zostaje wysłany do szkoły gladiatorów w Rzymie, gdzie pod czujnym okiem wyzwoleńca Batiatusa (Peter Ustinov) uczy się rozmaitych sztuk walki. Gdy wśród niewolników wybucha gwałtowne powstanie, Spartakus staje na jego czele. To film, który zapisał w kinematografii motyw bohatera rewolucji, z którego wzory czerpane są jeszcze dzisiaj. Absolutny klasyk, który warto nadrobić:

5. Lawrence z Arabii

W sztabie brytyjskim w Kairze 29-letni Lawrence otrzymuje specjalne zadanie. Ma nawiązać kontakt z emirem Fajsalem i prosić o pomoc wojskową, by wzmocnić arabską rewoltę przeciwko Turkom. Okazuje się, że musiałby zdarzyć się cud, by znowu porwać ludzi do walki. Lawrence dokonuje tej nieprawdopodobnej rzeczy i wraz z niewielkim oddziałem szejka Alego rusza do boju. Po raz kolejny - film z 1962 roku pokazał światu, jak powinno się robić filmy o rewolucji i naszym zdaniem, wciąż jest niedoścignionym wzorem.

6. Matrix

To chyba jeden z najbardziej wpływowych filmów akcji w historii. Produkcja nie tylko zachwycała efektami specjalnymi, czy choreografią walk, ale też zadawała fundamentalne pytania dotyczące ludzkiej egzystencji, dzięki czemu zawierała arcyciekawą fabułę (przynajmniej w pierwszej części). Potem symbolika "wybrańca" zaczęła być nieco zbyt nachalna, jednak "Matrix" ma ogromną zaletę - był całkowicie oryginalnym wymysłem sióstr Wachowskich. Gęsto czerpał też z kultury azjatyckiej (cyberpunkowe anime i mangi), czym wyróżnia się na tle eurocentrycznych opowieści wspomnianych powyżej.

7. Star Wars (oryginalna trylogia)

Oczywiście, że wspaniała bajka George'a Lucasa musiała się znaleźć w tym zestawieniu. Opowieść o młodym bohaterze, który staje się jednym z dowódców Rebelii, walczącej przeciwko złemu Imperium? Toż to przecież prawdziwa kanwa większości historii fantastycznych. Nawet jeżeli fabuła "Gwiezdnych wojen" jest prosta, to budowanie obcego świata, kultury, postaci i relacji między nimi stoi tutaj na najwyższym z poziomów. No i kto się nie cieszył, gdy Luke rozwalił Gwiazdę Śmierci niech pierwszy rzuci kamieniem:

8. Władca Pierścieni

Okej - "Władca Pierścieni" nie jest o rewolucji per se, ale zawiera wiele elementów, które są porównywalne z innymi produkcjami omawianymi powyżej. Poza tym, trylogia Petera Jacksona na podstawie książek J.R.R. Tolkiena należy do absolutnie ścisłej czołówki najlepszych filmów wszech czasów, a "Powrót Króla" ma najwięcej Oscarów w historii (11 statuetek na 11 nominacji). Koniecznie musicie nadrobić legendarną trylogię, jeśli jej nie widzieliście (zwłaszcza, że jest na Netfliksie).