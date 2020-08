A co gdyby w Star Wars głosy droidom i stworom podkładała Cardi B?

Cardi B to znana raperka i wokalistka, która doczekała się nawet Grammy za najlepszy album rapowy (nagrodzono jej debiutancki krążek "Invasion of Privacy"). Twórczyni hitów pokroju "I Like It", "Moneybag", "Bodak Yellow", czy "WAP" jest znana też ze swojej barwnej osobowości. Jednym z jej elementów są ciekawe wokalizy i odgłosy, które Cardi wydaje w momentach wyjątkowego szczęścia lub podekscytowania.

Cardi B podkłada głos różnym postaciom ze Star Wars

Mówiąc krótko, czasami brzmią one całkiem "kosmicznie". Postanowił to wykorzystać Omar Villegas, który na Twitterze podzielił się wspaniałym wideo. Zamienił po prostu odgłosy postaci, pojazdów i stworów z "Gwiezdnych wojen" na okrzyki i wokalizy Cardi B. Efekt oceniamy na mocne 10/10:

A tutaj możecie zobaczyć też oryginalny twór Villegasa z 2018 roku. Prawdziwy klasyk:

Najbliższą premierą związaną z "Gwiezdnymi wojnami" jest 2. sezon popularnego serialu "The Mandalorian" o tytułowym łowcy nagród i jego przybranym "synu", Baby Yodzie. Nowe odcinki mają zadebiutować jesienią 2020 roku na platformie Disney+.