Adam Driver, Jared Leto i Al Pacino to tylko początek listy gwiazd obsadzonych w nowym filmie Ridleya Scotta. Do obsady filmu "Gucci" dołączył właśnie kolejny legendarny aktor.

Ridley Scott w swoim nowym filmie zgromadził obsadę godną "Pewnego razu w Hollywood" czy "Ocean's Eleven". W produkcji o tytule "Gucci" zagrają Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino i Lady Gaga, której udział w projekcie ogłoszono już w ubiegłym roku. Do obsady dołączył właśnie Jeremy Irons. O czym opowie nowe dzieło twórcy "Blade Runnera" i w kogo wcielą się słynni aktorzy?

"Gucci": prawdziwie filmowa historia, którą napisało życie

Film "Gucci" można określić jako bardziej olśniewającą odpowiedź na "Zabójstwo Versace" zrealizowane w ramach antologii "American Crime Story". Ryan Murphy w swojej serii badał sprawę morderstwa Gianni'ego Versace, teraz Ridley Scott przyjrzy się życiu i śmierci Maurizio Gucciego, wnuka legendarnego założyciela luksusowej marki.

Maurizio Gucci w latach 80. doprowadził dom mody swojego dziadka niemal do ruiny, po tym jak na drodze prawnej wyrwał go z rąk własnego stryja. Ostatecznie sprzedał swoje udziały w 1993 roku, pozbawiając Guccich rodzinnego interesu. Dwa lata później został zastrzelony przez płatnego zabójcę, jednak nie z powodu rodzinnych porachunków. W 1998 roku za zlecenie zabójstwa Maurizio Gucciego skazano jego byłą żonę Patrizię Reggani.

Co ciekawe, wdowa po Guccim, która mawiała podobno, że "woli płakać w rolls-roysie niż być szczęśliwa na rowerze", zleciła zabójstwo wróżce, hotelowemu portierowi, bezrobotnemu i kierowcy-hazardziście. Podczas procesu twierdziła natomiast, że nie ukartowała zamachu na byłego męża, tylko zrobiła to wróżka, która przeczytała w jej myślach, że życzy mu śmierci. Trudno się zatem dziwić, że ktoś postanowił wreszcie przenieść tę niezwykłą historię na ekran. Szkoda tylko, że zabiera się za to Ridley Scott, który lata świetności ma już za sobą, a nie reżyser pokroju Guy'a Ritchiego, Stevena Soderbergha czy Quentina Tarantino.

Adam Driver i Lady Gaga małżeństwem w filmie "Gucci"

Jak podaje The Hollywood Reporter, w rolę Maurizio Gucciego wcieli się Adam Driver, jego byłą żonę Patrizię Reggani zagra Lady Gaga. Postać Rodolfa Gucciego, syna legendarnego Guccio Gucciego i ojca zamordowanego, wykreuje natomiast Jeremy Irons. W filmie mają wystąpić także Jared Leto, Al Pacino, Jack Huston i Reeve Carney. Ich role nie zostały póki co ujawnione.

Scenariusz do filmu napisze Roberto Bentivegna na podstawie książki "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed". Ridley Scott będzie reżyserem i producentem projektu wraz z Gianniną Scott i Kevinem Walshem. Produkcja powstaje dla wytwórni MGM. Premierę zaplanowano na 24 listopada 2021.