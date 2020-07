„Above Suspicion” to adaptacja opartej na faktach powieści Joego Sharkeya pod tym samym tytułem. Za projekt odpowiada Philip Noyce, reżyser „Salt”, „Dawcy pamięci” i głośnego „Polowania na króliki”.

Film opowiada prawdziwą historię agenta FBI wysłanego do małego miasteczka w stanie Kentucky, gdzie nie tylko poznaje młodą dziewczynę z marginesu społecznego, ale wchodzi z nią w zakazany romans. Zostaje ona jego informantką, donoszącą o wszystkim, co dzieje się w mieścinie. Wedle materiałów promujących film, była to pierwsza sprawa, w której agent FBI został oskarżony i skazany w sprawie o morderstwo.

„Above Suspicion” – zwiastun

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu.

„Above Suspicion” – ekipa

Za reżyserię odpowiada Philip Noyce. Za scenariusz, napisany na bazie powieści Joego Sharkeya, odpowiada natomiast Chris Gerolmo, który zasłynął skryptami do filmów „Mississippi w ogniu” z 1988, czy „Witaj w domu”, z tego samego roku. Co ciekawe – „Above Suspicion” będzie jego powrotem do świata flmu, gdyż w ostatnich latach dość mocno flirtował z produkcjami telewizyjnymi.

Przed kamerą zobaczymy natomiast Emilię Clarke, brytyjską aktorkę, najlepiej znaną z roli Daenerys Targaryen z serialu „Gra o tron”, czy występu w filmie „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”. Partneruje jej Jack Huston, znany z seriali „Boardwalk Empire” i „Fargo” oraz nowej wersji „Ben Hura”. Obok nich zobaczymy także Thorę Birch i Johnny’ego Knoxevilla, jednego z członków grupy „Jackass”, który będzie mógł zaprezentować bardziej dramatyczne umiejętności.

„Above Suspicion” – kiedy premiera?

Co ciekawe – film jest już dostępny na platformach streamingowych w USA. W tym momencie nie wiadomo jeszcze czy i kiedy trafi do polskich kinomanów.

