Agent Smith początkowo miał pojawić się w "Matriksie 4". Czemu tak się nie stanie?

Kiedy po raz pierwszy pojawiła się informacja o produkcji filmu "Matrix 4", wielu fanów uznało ją za nieśmieszny żart. Z czasem okazało się jednak, że słynna seria rzeczywiście doczeka się kontynuacji. Mało tego, do obsady wrócą takie gwiazdy jak Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss i Jada Pinkett Smith. Pojawiło się pytanie, co z Agentem Smithem, w któego wcielał się Hugo Weaving. Okazuje się, że tej postaci zabraknie.

O tym, że Weaving nie powróci do swojej ikonicznej roli, było wiadomo już od dawna. Twórcy oraz sam aktor poinformowali o tym fakcie jakiś czas temu.

Czy Hugo Weaving powróci do roli Agenta Smitha w "Matriksie 4"? Aktor skomentował sprawę

Fani nie znali jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało. Tym bardziej że początkowo Agent Smith miał powrócić w "Matriksie 4". Aktor skomentował sprawę w rozmowie z portalem Coming Soon.

Lana Wachowski zadzwoniła do mnie na początku zeszłego roku. Ja i Wachowski pracowaliśmy razem pięciokrotnie - nad trzema filmami "Matrix", "V jak Vendetta" i "Atlasem chmur". W ciągu wielu lat zjeździłem z nimi cały świat. Więc tak, Lana bardzo chciała, żebym zaangażował się w "Matriksa". Była nawet próba czytana z Keanu, Carrie, mną i kilkoma innymi osobami ze starej obsady. "

Sprawa wyglądała więc niezwykle poważnie. Weaving, chociaż nie był do końca przekonany scenariuszem "Matriksa 4", zgodził się na udział w filmie.

Laurence Fishburne wciąż nie został zaproszony do obsady "Matriksa 4". Co gwiazdor sądzi o filmie?

Bardzo mi się podobał, ale nie byłem pewien co do pewnych fragmentów. Ostatecznie, porozmawialiśmy o tym i kiedy przyszła oferta od Warnera, powiedziałem "tak" i następnego dnia i gadałem z Laną. "

Niestety plany Wachowski kolidowały z harmonogramem pracy aktora, który przez ostatnie miesiące występował na deskach National Theatre w Londynie. Umowa z teatrem została podpisana wcześniej, więc Weaving nie mógł zrezygnować z grania w sztukach. Z tego powodu był obecny na planie "Matriksa 4".

"

Myślałem, że moglibyśmy nakręcić moje sceny w maju, czerwcu i lipcu; rozmawialiśmy o pieniądzach, a oni negocjowali. Wszyscy mieliśmy swoje plany, ustalaliśmy daty i wszystko było w porządku, ale wtedy Lana stwierdziła, że nie sądzi, że to zadziała. Więc, wyciągnęła wtyczkę negocjacji. I na tym to się skończyło. W zasadzie nie uważała, że moje zobowiązanie wobec National Theatre da się pogodzić z datami zdjęć do filmu, które miała w planach.

Trochę szkoda, że nie mogłem być z nimi wszystkimi w Berlinie, ale to była jej decyzja. Więc, tak naprawdę o to chodziło. Wiem, że potem zaczęli kręcić w San Francisco i zamierzali kręcić w Chicago, a skończyło się na tym, że zaczęli w Berlinie, i wkrótce miasto zostało zamknięte [z powodu pandemii koronawirusa - przyp. red.]. Ale zaczęli od nowa. Nie wiem, jak im idzie, ale tak, byłoby wspaniale być tam i spotkać się z nimi. Bardzo lubię Keanu i Carrie. Nie widziałem ich od dłuższego czasu. Ale nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć ten film. "