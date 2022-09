Agnieszka Holland nie została zaproszona na pokaz własnego filmu. Według niej to "komunistyczna cenzura"

Agnieszka Holland nie została zaproszona na pokaz własnego filmu

"Gdańsk '82 - festiwal, który się nie odbył" to organizowany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przegląd tytułów wyprowadzonych z dystrybucji po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Prezentowane podczas wydarzenia filmy albo musiały czekać na premierę wiele lat, albo nigdy nie trafiły na duży ekran.

Impreza trwa w warszawskim kinie Iluzjon od 3 września 2022 roku i wśród prezentowanych produkcji znalazł się film Agnieszki Holland "Kobieta samotna". Ten przeszedł przez cenzurę i był pokazywany na różnych festiwalach, zdobywając nawet nagrody. Reżyserka ma jednak pewien problem z całą sytuacją - nie została zaproszona na pokaz swojego filmu.

Reżyserka zamieściła na Facebooku obszerny post, w którym skrytykowała organizatorów za to, że nie zaprosili jej na pokaz.

Holland zarysowała cały kontekst historyczny sytuacji, a potem przeszła do czasów współczesnych. Reżyserka widziała się z organizatorami, oferując chęć wzięcia udziału w pokazie, co miało wpędzić ich w "prawdziwy popłoch". Zdaniem artystki, organizatorzy dostali wyraźny komunikat na temat tego, by jej nie zapraszać ze względu na to, że wielokrotnie wypowiadała się negatywnie na temat obecnej władzy.

Sam film "Kobieta samotna" powstał w 1981 roku i opowiada o listonoszce, która mimo dojrzałego wieku zakochuje się w byłym górniku. Ich miłość jest wystawiona na ciężką próbę, która doprowadza do tragedii. W rolach głównych wystąpili Maria Chwalibóg, Bogusław Linda, Sława Kwaśniewska i Krzysztof Zaleski. Produkcja została nagrodzona dwoma Złotymi Lwami oraz Złotą Kaczką.