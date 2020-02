Akademia Filmowa tłumaczy się z Oscarowej wpadki. Dlaczego pominięto nazwiska zmarłych aktorów?

10 lutego 2020 roku odbyła się 92. gala rozdania Oscarów. Jak zwykle nie zabrakło wzruszającego momentu, w którym wspomniano osoby związane z branżą filmową, które odeszły w ciągu minionych dwunastu miesięcy. Zabrakło jednak dwóch nazwisk, których nieobecność zdenerwowała fanów. Chodzi o gwiazdora serialu "Beverly Hills, 90210" Luke'a Perry'ego i niedawno zmarłego młodego aktora Camerona Boyce'a. Organizatorzy Oscarów skomentowali tę sprawę.

Oscary 2020 - dlaczego zabrakło Luke'a Perry'ego i Camerona Boyce'a?

Jak co roku podczas Oscarów pojawiła się sekcja In Memoriam. Brak dwóch wymienionych wyżej gwiazd spotkał się wielką krytyką ze strony widzów i fanów aktorów. Wiele osób uważało, że to dość krzywdzące, szczególnie dla Perry'ego, który był przecież członkiem obsady jednego z nominowanych filmów - "Once Upon a Time In Hollywood". Wiele osób nie potrafiło więc wyjaśnić, dlaczego aktor został pominięty przez organizatorów gali.

Jak podaje The Hollywood Reporter, członkowie Akademii znaleźli powód. Był nim ograniczony czas antenowy, o czym wspomnieli w oficjalnym oświadczeniu na temat kontrowersyjnego momentu rozdania Oscarów.

" Akademia dostała setki próśb o załączenie ukochanych członków przemysłu filmowego podczas oscarowego segmentu In Memoriam. Komisja wykonawcza reprezentująca każdy oddział brała pod uwagę listę i wybrała jej zawartość na podstawie ograniczonego czasu antenowego. Wszystkie zgłoszenia są dostępne na stronie Oscar.com i pozostaną na stronie do końca roku. Luke Perry i Cameron Boyce są upamiętnieni w galerii na Oscar.com. "

Oznacza to, że organizatorzy nie byli fizycznie w stanie umieścić wszystkich osób, które zostały zgłoszone do In Memoriam. Cała lista jest dostępna na oficjalnej stronie Oscarów. Trudno jednak powiedzieć, na jakiej podstawie dobrano listę nazwisk, które pojawiły się na ekranie podczas transmisji.

