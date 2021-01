Aktor grający Cyborga w "Lidze Sprawiedliwości" zwolniony z DC. Powodem był szef firmy

Ray Fisher został oficjalnie usunięty z obsady nadchodzącego filmu "The Flash". Aktor został o tym poinformowany za pośrednictwem listu, który skomentował publicznie na Twitterze.

Ray Fisher poinformował, że Warner Bros. oficjalnie zwolniło go z roli Cyborga. Aktor opisał sytuację w liście o szefie DC Films, Walterze Hamadzie. Konflikt na linii Fisher-zarząd był dość szeroko komentowany, kiedy to aktor poprosił o przeprowadzenie śledztwa na temat zachowania Jossa Whedona na planie filmu "Justice League". To zostało przeprowadzone i według Fishera spowodowało, że został usunięty z obsady.

Aktor podał, że został usunięty z obsady nadchodzącego filmu o Flashu, a Fisher stwierdził, że chce przekazać tą informację sam. Jego postać miała być sporą częścią filmu i jak sam pisze, jest rozczarowany, ponieważ nie mógł się doczekać powrotu do roli Cyborga.

Według niego winowajca jest jeden - Walter Hamada. Fisher wyjaśnił, że jego zdaniem to właśnie szef DC Films przeszkodził w śledztwie wewnętrznym i chciał się na nim zemścić:

30 grudnia 2020 roku wyjaśniłem dosadnie, że nie mogę z czystym sumieniem pracować przy żadnej produkcji z obecnym prezesem DC Films, Walterem Hamadą. Miałem dwa główne powody: po pierwsze - Walter celowo próbował pogrzebać śledztwo przy "Lidze Sprawiedliwości", aby chronić swojego przyjaciela i byłego wiceprezesa, Geoffa Johnsa. Po drugie - Walter próbował chronić siebie poprzez szerzenie dezinformacji o mnie i śledztwie w oficjalnym oświadczeniu wydanym na łamach portalu The Wrap.

Dodał, że Hamada powinien odpowiedzieć za swoje zachowanie w trakcie wewnętrznego śledztwa przy produkcji "Ligi Sprawiedliwości":

Oczywiście fakt, że Walter Hamada był zamieszany w śledztwo dot. "Ligi Sprawiedliwości" jest zupełnie inna od samego śledztwa. I chociaż Walter nigdy nie był czymś, na czym skupiono się podczas śledztwa, to jego niebezpieczne zachowanie w trakcie jego przeprowadzania powinno zostać jakoś ukarane.

"The Flash" ma zadebiutować w listopadzie 2022 roku.