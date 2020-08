Aktorka znana z filmów o Harrym Potterze przyznała, że... właściwie to nie lubi tej serii

Miriam Margolyes znana jest światu przede wszystkim jako Profesor Pomona Sprout - nauczycielka zielarstwa w Hogwarcie oraz opiekunka domu Hufflepuff. Aktorka ma już na koncie wiele kontrowersyjnych wypowiedzi (przypominamy, że swego czasu życzyła śmierci premierowi Wielkiej Brytanii). Teraz odniosła się do serii, która przyniosła jej sławę, twierdząc, że... nie rozumie jej fenomenu.

79-letnia aktorka nagrała wideo dla jednego z fanów z okazji jego urodzin. Mimo przedstawienia się jako "Profesor Sprout", Miriam Margolyes wyznała, że w zasadzie to nie lubi "Harry'ego Pottera".

"

Rozumiem, że Ty i Chris jesteście wielkimi fanami "Harry'ego Pottera". Sęk w tym, że ja nie jestem. Nie mam nic przeciwko, ale po prostu mnie to nie interesuje. Nigdy nie widziałam filmów. Nigdy nie widziałam książek, nie czytałam ich. Po prostu odbierałam wypłatę i za to jestem bardzo wdzięczna. Myślę, że J.K. Rowling jest wspaniałą pisarką, a świat "Harry'ego Pottera" to zapewne wspaniały świat. Ale to nie jest mój świat.

[...] Mam nadzieję, że zrozumiesz, iż pomimo faktu bycia opiekunką Hufflepuffu, a Ty jesteś w Gryffindorze, to naprawdę nie chcę rozmawiać o "Harrym Potterze". "