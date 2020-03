„Piotruś Pan” to opowieść, bazująca na książce Jamesa Barriego, wydanej po raz pierwszy w 1911 roku. To historia nigdy nie dorastającego Wiecznego Chłopca, który żyje w magicznej krainie, zwanej Nibylandią. Pewnego dnia zabiera tam grupę brytyjskich dzieci, które poznają go podczas bezsennej nocy. Podążając za chłopcem, nie wiedzą nawet że czeka ich wyprawa pełna przygód i magii.

Wytwórnia Walta Disneya w 1953 roku zekranizowała powieść w formie popularnego filmu animowanego, który – co ciekawe – brał nawet udział w konkursie głównym festiwalu w Cannes.

Warto zaznaczyć też, że przygody bohatera od lat inspirowały twórców filmowych, którzy chętnie sięgali po opowieść o Wiecznym Chłopcu, aby pokazać ją z różnych perspektyw. Wartym wynotowania jest w szczególności film „Hook” Stevena Spielberga z 1991 roku, z Dustinem Hoffmanem w tytułowej roli i niezawodnym Robinem Williamsem, jako Piotrusiem, który po latach wraca do Nibylandii, czy niedawny "Piotruś. Powrót do Nibylandii" z 2015 roku.

Najnowszy film powstaje natomiast pod okiem Davida Lowery’ego, reżysera głośnych filmów – „A Ghost Story”, „Dżentlemen z rewolwerem” oraz filmu familijnego, przygotowanego pod egidą Disneya – „Mój przyjaciel smok”.

Warto zaznaczyć także, że nowy film ma posiadać oryginalny tytuł dzieła, czyli „Piotruś Pan i Wendy”. Udział dziewczynki celowo pomijany był w poprzednich tytułach opowieści, ale teraz wraca na swoje zasłużone miejsce.

Nic więc dziwnego, że w najnowszym ogłoszeniu, związanym z projektem, poznajemy nazwiska dwójki głównych bohaterów.

W rolę Piotrusia Pana wcieli się Alexander Molony, zaś w Wendy – Ever Anderson. Molony grał już w kilku serialach telewizyjnych, m.in „Claude”, czy „The Reluctant Landlord”, zaś Anderson, prywtnie córki Milli Jovovich i reżysera Paula W.S Andersona, wystąpiła dotychczas jedynie w filmie „Resident Evil: Ostatni rozdział”. Mówi się jednak, że ma pojawić się także w małej roli w nadchodzącym filmie Marvela – „Czarna Wdowa”.

Film „Peter Pan i Wendy” najprawdopodobniej trafi do kin. Pierwotnie myślano o nim z myślą o platformie streamingowej Disney+, gdzie pod koniec zeszłego roku trafiła „aktorska” wersja „Zakochanego kundla”, z udziałem prawdziwych zwierząt.