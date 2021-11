Alec Baldwin apeluje, aby na planach filmowych zatrudniać policjantów do pilnowania broni

Alec Baldwin apeluje o zatrudnianie policjantów na planach filmowych

Alec Baldwin wyjaśnił niedawno, że jego zdaniem twórcy powinni zacząć zatrudniać policjantów, jeżeli w produkcji telewizyjnej/filmowej będą używane pistolety.

Aktor zaapelował ze swojego konta na Twitterze oraz z Instagrama, na których podzielił się tą samą wiadomością:

Każdy filmowy/telewizyjny plan, który używa pistoletów (czy prawdziwych, czy fake'owych), powinien zatrudniać policjanta. Ten miałby się zajmować nadzorowaniem bezpieczeństwa broni.

Zwykle ta odpowiedzialność przypada rekwizytorowi lub zbrojmistrzowi na planie filmowym/serialowym. Z wczesnych doniesień wynika, że na planie "Rust" ta rola była wykonywana na nieodpowiednio wysokim pozomie, przez co doszło do wypadku. Być może właśnie to skłoniło Aleca Baldwina do wystosowania tego krótkiego oświadczenia.

Wszystko powiązane jest oczywiście z tragicznym wypadkiem z 21 października, kiedy to Alec Baldwin wystrzelił z broni-rekwizytu, raniąc operatorkę Halynę Hutchins i reżysera Joela Souzę. Do zdarzenia doszło na planie pełnometrażowego westernu "Rust" podczas scen na lokacji w Nowym Meksyku. Kobieta straciła życie w wyniku wypadku.

Obecnie trwa śledztwo w tej sprawie.