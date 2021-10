Alec Baldwin skomentował śmierć na planie swojego filmu: "brakuje mi słów"

Jak czytamy w newsie Deadline, Alec Baldwin wystrzelił z broni-rekwizytu, raniąc operatorkę Halynę Hutchins i reżysera Joela Souzę. Do zdarzenia doszło na planie pełnometrażowego westernu "Rust" podczas scen na lokacji w Nowym Meksyku. Kobieta straciła życie w wyniku wypadku.

Alec Baldwin zabrał głos w sprawie, pisząc na Instagramie, że współpracuje z policją:

Nie ma słów, które potrafią przekazać mój szok i smutek w sprawie tragicznego wypadku, który odebrał życie Halynie Hutchins - żonie, matce i niezwykle utalentowanej koleżance z planu. W pełni współpracuje z policją, by wyjaśnić, jak doszło do tej tragedii, a także kontaktuje się regularnie z jej mężem, oferując wsparcie dla niego i jego rodziny. Nie wyobrażam sobie, co czuje jej mąż, ich syn, a także każdy, kto kochał Halynę.