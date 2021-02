W 1992 roku Woody Allen, jeden z najsłynniejszych reżyserów świata, został oskarżony o molestowanie swojej przybranej córki Dylan Farrow. Dziewczynka miała wówczas 7 lat. Mimo tak poważnych zarzutów, kariera Allena rozkwitała, reżyser otrzymywał liczne nagrody i wyróżnienia (w tym Oscara za scenariusz "O północy w Paryżu" i Złoty Glob za całokształt twórczości).

Sprawa wypłynęła ponownie w 2014 roku, kiedy dorosła już Dylan Farrow skierowała list otwarty do "New York Timesa", w którym ze szczegółami opisała swoje oskarżenia. Reżyser "Annie Hall" nadal nie poniósł jednak żadnych konsekwencji i dalej kręcił swoje charakterystyczne komedie z największymi gwiazdami kina w obsadzie, na które równie chętnie co wcześniej chadzali liczni widzowie.

Dlaczego los i opinia publiczna tak łaskawie traktują mężczyznę obwinianego o molestowanie 7-latki? Jakimi dowodami winy dysponuje domniemana ofiara, a jakie świadectwa niewinności posiada 85-letni reżyser? Na te pytania starają się odpowiedzieć wybitni dokumentaliści - Kirby Dick i Amy Ziering - w swoim najnowszym dokumencie - "Allen kontra Farrow".

"Allen kontra Farrow": Zwiastun dokumentu o skandalu wokół Woody'ego Allena

"Allen kontra Farrow" to czteroczęściowy dokument, który dla HBO zrealizowali Kirby Dick i Amy Ziering nominowani do Oscara za "Niewidzialną wojnę". Produkcja przedstawia analizę trwającej od wielu lat sprawy zarzutów o molestowanie adoptowanej córki, jakimi Mia Farrow obciążyła Woody'ego Allena przed niemal 30 laty. Twórcy postanowili zbadać, co kryje się pod głośnymi nagłówkami z pierwszych stron gazet, prześledzić prywatny kontekst historii, sprawdzić sądowe dokumenty, prywatne nagrania i zapisy rozmów skłóconych małżonków, a także przyjrzeć się późniejszym kontrowersjom związanym z Allenem i jego romansem z inną adoptowaną córką Farrow, Soon-Yi.

W serialu usłyszymy liczne wypowiedzi Mii Farrow, jej córki Dylan, a także ich rodziny, przyjaciół i bliskich. Dokument zawiera także fragmenty audiobooka "A propos niczego" będącego autobiografią Allena.

"Allen kontra Farrow" - kiedy premiera?

"Allen kontra Farrow" jest oryginalną produkcją HBO, który trafi na HBO Max 21 lutego 2021. W Polsce pierwszy z czterech odcinków dokumentu o Woodym Allenie zostanie zaprezentowany w telewizji i na platformie HBO GO już 22 lutego 2021.