Amber Heard NIE ZOSTAŁA wyrzucona z "Aquamana 2". Plotki okazały się być fałszywe

Amber Heard jednak pojawi się w Aquamanie 2

Chociaż przez ostatni weekend lutego 2021 roku w sieci wrzało od doniesień na temat tego, że Amber Heard została usunięta z obsady "Aquamana 2", to okazuje się, że nie była to jednak prawda. A przynajmniej na razie.

Ze względu na sądową batalię między Johnnym Deppem i Amber Heard, Warner Bros. postanowiło poprosić gwiazdora o to, by odszedł z obsady filmu "Fantastyczne zwierzęta 3". Wiele osób stwierdziło, że Warner powinien tak samo postąpić z Amber Heard i poprosić ją o odejście z "Aquamana". Tak się jednak nie stało.

Jak podaje redaktor The Hollywood Reporter Ryan Parker, doniesienia o tym, że Heard została zwolniona z roli w "Aquamanie 2" są nieprawdziwe. Wygląda na to, że aktorka wciąż będzie się wcielała w królową Merę naprzeciwko Jasona Momoi. Nie oznacza to jednak, że studio nie będzie walczyło z reżyserem filmu, Jamesem Wanem o to, by rolę Heard mocno ograniczyć.

Pamiętajmy też, że do rozpoczęcia zdjęć do "Aquamana 2" zostało przynajmniej kilka miesięcy. Być może rozwój sądowego konfliktu między Deppem i Heard jednak zmieni decyzję Warner Bros. Na razie wiemy, że film ma zadebiutować w kinach w grudniu 2022 roku.