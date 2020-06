Amerykańscy dziennikarze twierdzą, że "365 dni" to porno

Film nakręcony na podstawie bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej trafił na międzynarodowego Netfliksa. Od tamtej pory jest jednym z najczęściej oglądanych filmów za pośrednictwem serwisu. Chociaż cieszy się on ogromną popularnością, krytycy nie szczędzą produkcji gorzkich słów. Wielu z nich twierdzi, że obraz można zakwalifikować do pornografii.

Humorystyczna recenzja "365 dni" pojawia się niedawno na portalu Variety. Autorka recenzji wytknęła twórcom wszystkie absurdy, które pojawiły się na ekranie oraz stwierdziła, że produkcja jest "niedorzeczną fantazją soft-porno".

Także Decider nawiązał do mocnych scen w ekranizacji powieści Lipińskiej. Portal uznał film za "najbliższą pornografii" produkcję na Netfliksie. Wśród opinii krytyków pojawiło się także zdanie, że słynne "50 Twarzy Grey'a" w porównaniu do polskiego obrazu, wygląda jak film dla dzieci.

Ralph Sutton współprowadzący podcast "Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll" stwierdził, że fabuła filmu opiera się na pielęgnowaniu syndromu sztokholmskiego, który łączy głównych bohaterów. Jednak nie to było największym zaskoczeniem dla mężczyzny. Jak podkreśla:

Film rozczarował krytyka, a całość porównał do mało wyszukanego filmu porno.

Po obejrzeniu byłem rozczarowany, pewnie tak samo jak większość kobiet, z którymi oglądałem porno. Jedyne, co chciałem zrobić, to przewinąć film do sceny seksu na łodzi, żeby się przekonać czy to rzeczywiście był członek. "