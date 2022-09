Gwiazda filmu o Marilyn Monroe Ana de Armas boi się, że jej nagie zdjęcia będą krążyły po sieci

Niebawem będziemy mogli zgłębić losy Normy Jeane, znanej szerzej jako Marilyn Monre, które doprowadziły w końcu do śmierci jednej z największych gwiazd w historii kinematografii. Mowa oczywiście o filmie "Blondynka" w reżyserii Andrew Dominika, w którym tytułową rolę zagra Ana de Armas.

Niedawno Variety przeprowadziło sporej długości wywiad/profil z główną bohaterką "Blondynki", w której poruszono wiele tematów dotyczących kariery i przeżyć Any de Armas. Ta przyznała, że po premierze "Na noże", nowego Bonda, "The Gray Mana", a także związek z Benem Affleckiem, jej życie się dość mocno i wiele się nauczyła - między innymi tego, że nie lubi być w świetle reflektorów.

Sama odniosła się również do tego, że już niedługo każda osoba z dostępem do Netflixa będzie mogła zobaczyć jej nagie ciało w "Blondynce":

Wiem, co rozejdzie się po sieci wirusowo i jest to obrzydliwe. Denerwuje mnie samo myślenie o tym. Nie mogę tego kontrolować. Nie mogę skontrolować tego, co zrobią z tym ludzie i jak to wyciągną z kontekstu. Nie sprawiło to, że nie chciałam przyjąć roli - po prostu robi mi się niedobrze, jak pomyślę o tym, co zrobią z tym ludzie.