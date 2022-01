Andrew Garfield jest otwarty na powrót do roli Spider-Mana, ale postawił kilka warunków

Niedawno w kinach pojawił się film "Spider-Man: No Way Home", który spowodował, że fani zaczęli się domagać powrotu aktorów do swoich ikonicznych ról. Największą presję wywarto na twórcach "The Amazing Spider-Mana".

Spider-Man - Andrew Garfield jest chętny na powrót do roli

Andrew Garfield wyjaśnił niedawno, że wróciłby do roli Spider-Mana, ale wymagałoby to pewnych przygotowań i spełnienia niektórych warunków.

Seria "The Amazing Spider-Man" z Andrew Garfieldem w roli głównej nie jest uznawana za wybitną. Chociaż pierwsza odsłona zarobiła godziwe pieniądze w kasach z biletami, to druga została kompletnie zmiażdżona przez krytyków i nie spełniła oczekiwań komercyjnych. W planach były jeszcze kolejne filmy związane z marką, które miały doprowadzić do pojedynku Spider-Mana z Sinister Six i Venomem, ale tych nie zrealizowano.

Wszystko dlatego, że Sony dość szybko postanowiło się podzielić prawami do postaci z Disneyem i Marvel Studios. Przyszłość serii "The Amazing Spider-Man" została pogrzebana, a Garfielda szybko zastąpił młodzieniec o imieniu Tom Holland.

Niedawno Andrew Garfield powrócił jednak do swojej roli w filmie "Spider-Man: No Way Home", a jego występ został przyjęty absolutnie pozytywnie przez fanów. To spowodowało, że naprawdę sporo osób zaczęło prosić Sony o to, by Garfield dostał jeszcze jedną szansę w solowej produkcji o Pajączku. Na sam temat wypowiedział się w końcu i aktor, który w rozmowie z Variety wyjaśnił swój pogląd na sprawę:

Tak, oczywiście jestem zainteresowany czymś, co byłoby dobre. Peter i Spider-Man to postaci, które są dobre, służą innym i poświęcają się dla ludzkości. To dzieciak z klasy średniej z Queens, który wie, czym jest walka o kolejny dzień. Na pewno spróbowałbym przyjąć etyczność Petera Parkera, jeśli miałbym oczywiście okazję wrócić do tej opowieści. Musiałbym się upewnić, że jestem pewny siebie i wiem, co robię.

W "Spider-Manie: No Way Home" wystąpili m.in. Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Martin Starr, J.B. Smoove, Marisa Tomei, Jon Favreau, Benedict Wong, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Jamie Foxx i Willem Dafoe. Film zadebiutował 17 grudnia 2021 roku.